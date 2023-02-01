Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2023 6:00

Аварийные дома в Перми будут расселять активнее

Об этом шла речь на заседании Пермской городской Думы
Ксения ОГАРЕВА
За короткий срок будет снесено максимальное количество домов,

За короткий срок будет снесено максимальное количество домов,

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми из 6160 жилых домов сейчас признаны аварийными 862 дома - это 1,87 процента от всей площади городского жилья. Когда они будут снесены и куда переедут их жильцы - об этом на пленарном заседании Пермской городской Думы рассказал заместитель главы администрации Игорь Субботин.

Четыре муниципальных дома

- С 2019 года расселение аварийного жилья в Перми проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по двум региональным адресным программам, - сообщил Игорь Субботин. - В 2022 году на эти цели было выделено 3,67 миллиарда рублей, они были использованы на изъятие жилых помещений и строительство муниципальных домов. Всего за прошлый год было расселено 55,7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда, около четырех тысяч человек получили новые квартиры. В 2023 году планируется улучшить жилищные условия для 2700 человек.

Самыми «аварийными» оказались Кировский, Дзержинский и Свердловский районы. Именно в них больше всего ветхих домов.

Для переселения жильцов аварийных домов в Перми будут построены четыре муниципальных дома.

- Уже начато строительство такого дома по улице Чайковского, 11, - отметил Игорь Субботин.- Также муниципальные дома возведут на улицах Маяковского, 54 и 57, Нейвинской, 3а, они будут введены в эксплуатацию в 2023 - 2024 годах. Туда смогут въехать более 2,4 тысячи человек.

Отвечая на вопрос депутата Даниила Морозова, замглавы Перми рассказал, что все квартиры в этих домах уже распределены. Но программу по строительству муниципальных домов планируется продолжить, чтобы они появились в каждом районе Перми. Это позволит сохранить жизненный уклад людей, которые привыкли к своему району.

Снос начнется с февраля

Мало расселить аварийные дома и дать новые квартиры их бывшим жильцам. Необходимо еще снести ветхие лачуги, чтобы их не занимали маргинальные элементы. Эту тему на заседании Думы поднял депутат Олег Бурдин.

- Заметно, что расселение в Перми ведется активно, - отметил депутат. - В моем округе в Орджоникидзевском районе аварийные дома расселяют целыми кварталами - на улицах Генерала Доватора, Можайской, Бушмакина, Черняховского и Колвинской. Но когда их начнут сносить?

- С 2019 по 2021 год в городе было снесено 85 расселенных аварийных домов, а в 2022 году - 65. С 1 февраля сносом домов в Перми займется муниципальное предприятие «Полигон», для этого уже закуплена вся необходимая техника. Сейчас составляем план по сносу домов, начиная с центральных районов. Перед нами стоит задача снести за короткий срок максимальное количество домов, - ответил Игорь Субботин.

Земельные участки, освободившиеся после сноса домов, будут использованы для комплексного развития территории, строительства объектов социальной сферы. В частности, запланировано строительство детских садов на улицах Овчинникова и Танцорова, школы в микрорайоне Рабочий поселок. А часть участков планируется выставить на торги, чтобы полученные от их продажи деньги направить на расселение аварийных домов, не включенных в настоящее время в программы.

- Будет ли иметь право «Полигон» привлекать частников, которые готовы за свои средства производить снос аварийных домов, так как заинтересованы в повторном использовании стройматериалов? - спросила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.

- Мы будем рады, если частные компании проявят интерес к сносу аварийных домов, - ответил Игорь Субботин.

Также депутаты задавали вопросы о конкретных аварийных домах, расположенных в их округах.

- Я считаю, что работа идет активная, серьезная, видим это по тому, как расселялись аварийные дома в 2022 году. Администрация сейчас нашла способ ускорить снос уже расселенных домов, так как передали эту задачу МУП «Полигон». Я надеюсь, что в ближайшие 4 - 5 лет мы кардинально продвинемся по этому направлению, - резюмировала обсуждение Наталья Мельник.

Интересное