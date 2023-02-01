Аварийные дома в Перми будут расселять активнее

За короткий срок будет снесено максимальное количество домов, Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми из 6160 жилых домов сейчас признаны аварийными 862 дома - это 1,87 процента от всей площади городского жилья. Когда они будут снесены и куда переедут их жильцы - об этом на пленарном заседании Пермской городской Думы рассказал заместитель главы администрации Игорь Субботин.

Четыре муниципальных дома

- С 2019 года расселение аварийного жилья в Перми проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по двум региональным адресным программам, - сообщил Игорь Субботин. - В 2022 году на эти цели было выделено 3,67 миллиарда рублей, они были использованы на изъятие жилых помещений и строительство муниципальных домов. Всего за прошлый год было расселено 55,7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда, около четырех тысяч человек получили новые квартиры. В 2023 году планируется улучшить жилищные условия для 2700 человек.

Самыми «аварийными» оказались Кировский, Дзержинский и Свердловский районы. Именно в них больше всего ветхих домов.

Для переселения жильцов аварийных домов в Перми будут построены четыре муниципальных дома.

- Уже начато строительство такого дома по улице Чайковского, 11, - отметил Игорь Субботин.- Также муниципальные дома возведут на улицах Маяковского, 54 и 57, Нейвинской, 3а, они будут введены в эксплуатацию в 2023 - 2024 годах. Туда смогут въехать более 2,4 тысячи человек.

Отвечая на вопрос депутата Даниила Морозова, замглавы Перми рассказал, что все квартиры в этих домах уже распределены. Но программу по строительству муниципальных домов планируется продолжить, чтобы они появились в каждом районе Перми. Это позволит сохранить жизненный уклад людей, которые привыкли к своему району.

Снос начнется с февраля

Мало расселить аварийные дома и дать новые квартиры их бывшим жильцам. Необходимо еще снести ветхие лачуги, чтобы их не занимали маргинальные элементы. Эту тему на заседании Думы поднял депутат Олег Бурдин.

- Заметно, что расселение в Перми ведется активно, - отметил депутат. - В моем округе в Орджоникидзевском районе аварийные дома расселяют целыми кварталами - на улицах Генерала Доватора, Можайской, Бушмакина, Черняховского и Колвинской. Но когда их начнут сносить?

- С 2019 по 2021 год в городе было снесено 85 расселенных аварийных домов, а в 2022 году - 65. С 1 февраля сносом домов в Перми займется муниципальное предприятие «Полигон», для этого уже закуплена вся необходимая техника. Сейчас составляем план по сносу домов, начиная с центральных районов. Перед нами стоит задача снести за короткий срок максимальное количество домов, - ответил Игорь Субботин.

Земельные участки, освободившиеся после сноса домов, будут использованы для комплексного развития территории, строительства объектов социальной сферы. В частности, запланировано строительство детских садов на улицах Овчинникова и Танцорова, школы в микрорайоне Рабочий поселок. А часть участков планируется выставить на торги, чтобы полученные от их продажи деньги направить на расселение аварийных домов, не включенных в настоящее время в программы.

- Будет ли иметь право «Полигон» привлекать частников, которые готовы за свои средства производить снос аварийных домов, так как заинтересованы в повторном использовании стройматериалов? - спросила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.

- Мы будем рады, если частные компании проявят интерес к сносу аварийных домов, - ответил Игорь Субботин.

Также депутаты задавали вопросы о конкретных аварийных домах, расположенных в их округах.

- Я считаю, что работа идет активная, серьезная, видим это по тому, как расселялись аварийные дома в 2022 году. Администрация сейчас нашла способ ускорить снос уже расселенных домов, так как передали эту задачу МУП «Полигон». Я надеюсь, что в ближайшие 4 - 5 лет мы кардинально продвинемся по этому направлению, - резюмировала обсуждение Наталья Мельник.