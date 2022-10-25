Одаренная молодежь — будущее страны

Фото: Сбер

19 октября в Ижевске прошел полуфинал программ развития предпринимательских талантов для молодежи от Сбера для школьников и студентов. Свои технологические стартапы и проекты презентовали 20 команд из семи регионов Приволжья. Номинантам вручили призы и сертификаты, а победители поедут на суперфинал в Москву.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, Петр Колтыпин отметил, что банк продолжает поддерживать талантливых молодых студентов и школьников. Акселераторы проводятся по всей России уже не первый год. Для перспективных ребят это шанс заявить о себе, представить свои разработки и получить поддержку со стороны бизнеса. Акселератор Сбера — это проводник между идеей и ее бизнес-реализацией. Петр Колтыпин подчеркнул, что развитие страны невозможно без качественного образования.

«Образование — это платформа, с помощью которой мы создаем будущее, в котором будет спокойно и надежно, в котором будут развиваться наши дети, а мы будем чувствовать себя уверенно», — отметил он.

Приволжский федеральный округ оказался одним из самых активных участников акселератора в России — из всех заявок по стране с территорий обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка приходится около 30%. «Эта молодежь — наше будущее, которая уже завтра будет менять наши регионы и нашу жизнь к лучшему», — сказал Петр Колтыпин.

До полуфинала дошли 15 команд. Участники презентовали сильнейшие проекты в области IT, современных технологий и искусственного интеллекта. Выступления участников оценивал экспертный совет, в состав которого вошли руководители крупных компаний. Для перспективных ребят это был шанс заявить о себе, представить свои разработки и получить реальную поддержку со стороны бизнеса.

Денежными грантами были награждены четыре команды, а шесть команд награждены номинациями от Сбера. Все номинанты получали подарки от Сбера и партнеров, а также сертификаты на очное обучение по софтскиллс от Сбербанка. Сразу четыре победителя в номинации «Находка для инвестора»: две команды из Удмуртии, Пермского края и Татарстана. Номинанты получили подарки и гранты на реализацию проектов.

Участники презентовали свои стартапы в различных сферах. Было много интересных и перспективных проектов для бизнеса: уникальная 3D-интеграция для застройщиков; автоматизация арендного бизнеса; приложение для ресторанов и их клиентов и другие. Презентовали и социальные проекты: приложение для изучения языка жестов, образовательное приложение для детей, бионические протезы для людей, приложение для студентов «сфотографируй продукты и получи рецепты», чат-бот для иностранных студентов, антибуллинговый проект.

Многие проекты уже активно внедряются, находят своих инвесторов и клиентов, получают выручку. Сафин Рустам из Республики Марий Эл рассказал, что пилот их проекта «Yum-Eat» помимо российского рынка планируется внедрять в Турции и ОАЭ.

«Один из участников нашей команды прямо сейчас ведет переговоры с ресторанами в Эмиратах», – сказал Рустам.

Участник из Нижегородской области Владислав Соколов поделился, что по итогам первых этапов акселератора они уже добились больших высот. Его команда, занимающаяся разработкой бионических протезов для людей, сформировала техническое задание, приобрела оборудование первой необходимости, привлекла двух аутсорсеров.

«Мы договорились о сотрудничестве с заводом Фрунзе, разработали прототип протеза в 3D и привлекли пятерых лидов»,— поделился Владислав.

Для участников акселерата от Сбера это действительно большие возможности. Даже те, кто не попал в суперфинал, смогли презентовать свои стартапы, смогли рассказать о себе и своем продукте на большую аудиторию, привлечь бизнес, потенциальных инвесторов, а также пользователей и клиентов.

Во время презентаций своих проектов участники общались между собой, общались с аудиторией и экспертами. Жюри и зрители задавали вопросы, со своего опыта давали советы участникам, искали пути решения, которые помогли бы участникам продвинуть продукты. Эксперты и партнеры Сбера давали рекомендации, как можно улучшить сервис, что добавить, чтобы привлечь больше клиентов, или, напротив, чего лучше избегать.

Олеся Лебедева, HR директор Волго-Вятского банка сказала, что она осталась под большим впечатлением от мероприятия.

«Я не ожидала, что проекты участников будут настолько разнообразными и интересными. Ребята меня по-настоящему удивили своими идеями и мечтами. Они создают уникальные исследовательские проекты, которые изменят наши города и нашу жизнь к лучшему», — сказала Олеся Лебедева.

Исполнительный директор Центра реализации Федпроекта AI, Вадим Головин рассказал, что Сбер активно участвует в разработке проектов по искусственному интеллекту. Именно в рамках данного федерального проекта участники с проектами по искусственному интеллекту получали гранты.

«Когда мы разрабатывали инструменты поддержки, мы старались делать максимально широкую и гибкую линейку грантов, чтобы можно было помочь проектам на разной стадии развития», — поделился Вадим Головин.

По итогам отбора лучшие команды прошли на всероссийский этап и будут презентовать свои проекты на суперфинале в Москве. Лучшие проекты разделят призовой фонд, финалисты-школьники смогут получить дополнительные баллы на ЕГЭ или поступить в лучшие вузы страны без экзаменов, а студенты получат гранты на развитие своих бизнес-проектов.

Акселераторы – один из форматов Сбера для поиска и поддержки талантливых молодых людей, потенциальных предпринимателей, тех, кто мечтает заниматься одним из сложнейших видов предпринимательской деятельности — технологическим предпринимательством. В состав проекта входит образовательный трек. Кроме того, у стартапов есть возможность найти свою целевую аудиторию и инвесторов, что и показал полуфинал акселераторов в нашем банке, ведь уже в рамках Демо-дня команды получили гранты и дополнительные возможности от предприятий и компаний региона.