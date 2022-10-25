«На самом деле, парашют раскрылся»: Пермяк, который рассказал о ЧП во время первого в жизни прыжка, написал опровержение

Пермяк внимательно слушал инструктора. Фото: личный архив Игоря Серебренникова.

Накануне 45-летний пермяк, основатель проекта «Живая история» Игорь Серебренников написал на своей странице в социальной сети эмоциональный пост о своем первом в жизни прыжке с парашютом. Это была его давняя мечта, осуществить которую помогла его девушка, подарив прыжок на аэродроме во Фролах. Но в полете что-то пошло не так и, как писал сам Игорь, его парашют не раскрылся. К счастью, все закончилось благополучно, и мужчине удалось спокойно приземлиться. Позже мы поговорили с Игорем о том, что произошло в воздухе и написали об этом материал. Однако сегодня Игорь написал опровержение, вернее, внес уточнение, сказав, что парашют все же раскрылся. Публикуем его текст целиком:

«На самом деле, парашют раскрылся. В прошедшую субботу я впервые совершил самостоятельный прыжок с парашютом и сразу после этого поделился своими впечатлениями в соцсетях. К моему удивлению, это пост вызвал большой нездоровый ажиотаж. Поэтому, постараюсь донести здесь свое мнение. Первое, я доволен работой авиацентра. Только благодаря четкой и слаженной работе инструкторов, летчиков и службы обеспечения полетов, все прыжки проходят максимально безопасно. Для этого в учебном классе и в специальном зале на тренажерах мы отрабатывали все этапы прыжка. Нам настолько грамотно и понятно донесли все действия, что в самом полете я действовал строго по отработанной схеме. На шлеме у меня была закреплена рация и меня весь полет сопровождал инструктор с земли, который четко и доступно давал рекомендации по действиям в полете.

Второе, в каждом парашюте предусмотрена резервная система со страховочным парашютом, которая может сработать автоматически, если человек не предпримет активных действий до критической высоты. В моем случае, открывать резервный парашют не пришлось, поскольку открылся основной. Почему в моем полете произошло неполное открытие купола сразу и затем закрутка строп? Этого невозможно предупредить. Поэтому, отработке действий парашютиста уделяется такое повышенное внимание со стороны авиацентра. Перед тем, как выпустить человека, он сдает экзамен и только после этого его допускают к прыжку. Когда я писал, что не стоит прыгать самостоятельно, я лишь имел ввиду, что это очень ответственный шаг и дальше необходимо будет пройти достаточно объемное шестичасовое обучение. Не все представляют насколько это не просто. Но и не невыполнимо, поскольку я видел, что рядом со мной были молодые ребята и хрупкие девушки, которые достаточно успешно прошли все этапы подготовки и совершили свой первый прыжок. Приношу извинения перед СкайЦентр Пермь, за то что некорректно выразил свои впечатления от прыжка».

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