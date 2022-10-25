Знаменитый цирк Филатовых покажет в Перми бокс медведей, дрессированных пеликанов и трюки без страховки

Способности медведей в цирке Филатовых уникальные. Фото: Анна Маркова

В первые дни школьных каникул в Перми стартует новая цирковая программа. В наш город приехал всемирно известный цирк династии Филатовых, которая в этом году отмечает 185-летний юбилей.

На манеже выступят наследники великолепного мастера циркового искусства, Народного артиста СССР Валентина Ивановича Филатова - внуки, продолжатели его дела и традиций Валентина и Александр Филатов.

Что увидят зрители, придя в пермский цирк? Конечно же, новое яркое представление. Уникальные трюки, редких экзотических животные. Главное зрелище, которое поразит зрителей своей задумкой и исполнением – это всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк».

Самым опытным медведицам в цирке 22 года. Фото: Анна Маркова

Вы только представьте, на манеже цирка 15 медведей. Самым опытным из которых 20 лет и 22 года, а самым юным всего два. Все мы привыкли считать, что медведи неуклюжи, но так не скажешь про подопечных дрессировщика Александра Филатова.

Во время шоу, они ездят на мотобайках, роликах, квадроциклах и даже боксируют друг друга в настоящих перчатках.

По словам дрессировщика, медведи - самые опасные из всех хищных животных, опаснее даже тигров и львов. Сделать из них артистов можно только с рождения. Александр Филатов рассказал интересный факт, что в цирке медведи живут дольше, чем в дикой природе, так как им не нужно искать себе пропитание, тратить на это силы, у них есть ветеринар.

- Мы много времени проводим с животными, они нам доверяют, наверное, поэтому удается найти подход к каждому, - говорит Александр Филатов. – Стараемся угодить им по вкусу: кто-то любит сахарок, кто-то печенье. Самое главное – это доверие к дрессировщику, чтобы они не боялись зрительного зала.

Медведи у Филатовых ездят на роликах. Фото: Анна Маркова

Номер, который точно поднимет адреналин – «Колесо смелости». Артисты без страховки будут выполнять трюки на высоте 10 метров.

В цирке Филатовых показывают уникальные, порой немыслимые трюки, которые не смог повторить никто. Зрители увидят силовых акробатов на «русской палке», иллюзионистов с номером «Семейка магов», воздушных гимнастов без страховки, редких розовых пеликанов, верблюдов, лам и дикобразов, арктически лаек, забавных пони и южноамериканских носух. Выступит в цирке и акробатическая пара в стиле уличного цирка «Бродяги с Бродвея», единственный в России жонглер-велофигурист.

А медвежьего бокса вы точно еще не видели. Фото: Анна Маркова

Кроме этого клоунская группа покажет прыжок единственной в мире собаки-рекордсмена с 6-метровой высоты!

Цирк Филатовых ждет всех на премьеру 29 октября, начало в 16.00.