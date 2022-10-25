Пермский край вошел в ТОП-10 регионов по научно-технологическому развитию

Фото: краевое правительство.

Агентство РИА-Новости составило рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию. Пермский край занял в нем 7 строчку сверху, опередив в первой десятке списка Ульяновскую, Тюменскую и Свердловскую области. Эту позицию Прикамье удерживает с 2019 года.

Выше нас – Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская, Московская и Самарская области.

Находиться в ТОП-10 весьма почетно – авторы исследования отмечают, что на субъекты федерации, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 57 процентов общероссийского объема отгруженных инновационных товаров и выполненных инновационных работ. Аналитики подчеркивают, что уровень развития науки и технологий тесно связан с состоянием экономики и качеством жизни населения.

Как составляли рейтинг

- Исследование подготовлено агентством РИА Рейтинг по данным Росстата и Роспатента, - объяснили в агентстве РИА-Новости. – Оценивались 19 показателей, объединенных в четыре группы. Они касались человеческих ресурсов и материально-технической базы в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

Человеческие ресурсы

По этой группе учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения, удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности работающих и другие данные.

Материально-техническая база

Оценивался удельный вес машин и оборудования в возрасте до пяти лет в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, уровень зарплаты научных сотрудников, число компьютеров в организациях.

Масштаб научно-технологической деятельности

Принимался во внимание объем отгруженных инновационных товаров, инновационных работ и услуг.

Эффективность научно-технологической деятельности

Оценивалась доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения.

Полностью рейтинг можно посмотреть по следующей ссылке.