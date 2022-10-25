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Общество25 октября 2022 9:07

В Перми 1 ноября откроются четыре платные плоскостные парковки

Водителям рассказали, кому будет выгодно ставить на них машины
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Самую большую плоскостную парковку откроют на улице Революции.

Самую большую плоскостную парковку откроют на улице Революции.

Фото: Павел Шатров

Парковочные платные карманы на обочинах дорог, увы, не смогли полностью решить проблему заторов в центре города. Не помогает даже повышение платы – многие автомобилисты приезжают на работу в офисы и, вне зависимости от величины тарифов, вынуждены оставлять машины на весь день.

Вот именно таким водителям городские власти решили предоставить альтернативу – платные плоскостные парковки. Их организуют не на дорогах, а вблизи них. Чтобы залучить на такие парковки пермяков, им предложили бонус – оплачивать по 20 рублей в час время стоянки только в течение 6 часов. А сверх того – пользоваться плоскостными парковками уже бесплатно.

В горадминистрации сообщили, что откроют первые четыре «внутриквартальные» парковки в центре Перми уже с 1 ноября. Рассказали, и где они будут находиться. Так что офисные работники уже могут прикинуть, как близко от их офисов оборудуют эти парковки. И решить, стоит ли овчинка выделки.

– С 1 ноября мы запускаем первые четыре плоскостные муниципальные парковки, - рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артёменко. - Они будут расположены на пересечении улиц Ленина и Попова в районе дома по улице Ленина, 68/2, вблизи здания по улице Пермской, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй») и вдоль домов по улице Революции, 22 и 24. Водители смогут оплачивать не более шести часов пользования этими парковками при условии непрерывного размещения транспортного средства в течение дня.

Как и на парковочных карманах, на таких парковках можно будет бесплатно оставлять машину до 20 минут, а многодетным семьям – до двух часов. Дальше придется платить по 20 рублей за час привычным способом – при помощи абонемента, SMS-сообщения или с использованием паркомата.

В выходные и праздники такие парковки будут закрыты. В будние дни будут работать с 9.00 до 19.00.

Отыскать парковки помогут дорожные знаки и указатели.

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