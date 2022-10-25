В Перми 1 ноября откроются четыре платные плоскостные парковки

Самую большую плоскостную парковку откроют на улице Революции. Фото: Павел Шатров

Парковочные платные карманы на обочинах дорог, увы, не смогли полностью решить проблему заторов в центре города. Не помогает даже повышение платы – многие автомобилисты приезжают на работу в офисы и, вне зависимости от величины тарифов, вынуждены оставлять машины на весь день.

Вот именно таким водителям городские власти решили предоставить альтернативу – платные плоскостные парковки. Их организуют не на дорогах, а вблизи них. Чтобы залучить на такие парковки пермяков, им предложили бонус – оплачивать по 20 рублей в час время стоянки только в течение 6 часов. А сверх того – пользоваться плоскостными парковками уже бесплатно.

В горадминистрации сообщили, что откроют первые четыре «внутриквартальные» парковки в центре Перми уже с 1 ноября. Рассказали, и где они будут находиться. Так что офисные работники уже могут прикинуть, как близко от их офисов оборудуют эти парковки. И решить, стоит ли овчинка выделки.

– С 1 ноября мы запускаем первые четыре плоскостные муниципальные парковки, - рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артёменко. - Они будут расположены на пересечении улиц Ленина и Попова в районе дома по улице Ленина, 68/2, вблизи здания по улице Пермской, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй») и вдоль домов по улице Революции, 22 и 24. Водители смогут оплачивать не более шести часов пользования этими парковками при условии непрерывного размещения транспортного средства в течение дня.

Как и на парковочных карманах, на таких парковках можно будет бесплатно оставлять машину до 20 минут, а многодетным семьям – до двух часов. Дальше придется платить по 20 рублей за час привычным способом – при помощи абонемента, SMS-сообщения или с использованием паркомата.

В выходные и праздники такие парковки будут закрыты. В будние дни будут работать с 9.00 до 19.00.

Отыскать парковки помогут дорожные знаки и указатели.

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