По пермскому многоквартирному дому пошли трещины толщиной со спичечный коробок

Трещины на стене дома видны даже издалека.

- Ну вот, придет зима, и у нас, похоже, опять можно будет использовать кухонные шкафы в качестве холодильников! - говорят жители дома на улице Черняховского, 64.

В позапрошлом году зимой в их квартирах вдруг стала падать температура, не спасали даже электрообогреватели. Холодом тянуло из кухонь.

- Мясо без всякого охлаждения в морозы теперь можно морозить! – невесело иронизировали жильцы.

Причина выяснилась быстро - на торце трехэтажного дома появились вертикальные трещины, которые бежали по кирпичной стене до самого верха.

Вертикальные трещины идут до самого верха дома.

Люди стали бить в колокола, но устранять трещины никто не спешил.

- Сначала нам обещали их заделать летом прошлого года, - рассказывает собственник жилья Екатерина. – Но не успели – объяснили это тем, что идет процесс передачи дома в управление УК ООО «Ликас». Осенью в этой управляющей компании нам сказали, мол, уже не сезон. И пообещали, что в весенне-летний период в 2022 году обязательно все сделают. И опять всю зиму пришлось сидеть в студеном жилье с электрообогревателями. Трещины-то были толщиной со спичечный коробок!

С приходом нынешней весны жильцы стали регулярно звонить в управляющую компанию.

- Но в ответ мы слышали отговорки, - объясняют они. - То у управляющей компании денег нет, то все люди заняты, то главный инженер в отпуске. Последнее обещание было - сделать ремонт после 10 октября.

Жители дома не выдержали и обратились в райадминистрацию.

Из администрации Орджоникидзевского района им пришел такой ответ: «Ремонтные работы по заделке трещины запланированы управляющей компанией до 1 ноября. По информации ООО «Ликас», весной проводилось визуальное наблюдение за динамикой трещин, отклонений в сторону увеличения не выявлено».

До конца октября остаются считанные дни, а ремонтники возле дома все не появляются. Не придется ли и этой зимой жильцам ежиться от холода?