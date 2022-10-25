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Общество25 октября 2022 7:29

По пермскому многоквартирному дому пошли трещины толщиной со спичечный коробок

Жильцы говорят, что зимой морозить мясо можно прямо в кухонных шкафах
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Трещины на стене дома видны даже издалека.

Трещины на стене дома видны даже издалека.

- Ну вот, придет зима, и у нас, похоже, опять можно будет использовать кухонные шкафы в качестве холодильников! - говорят жители дома на улице Черняховского, 64.

В позапрошлом году зимой в их квартирах вдруг стала падать температура, не спасали даже электрообогреватели. Холодом тянуло из кухонь.

- Мясо без всякого охлаждения в морозы теперь можно морозить! – невесело иронизировали жильцы.

Причина выяснилась быстро - на торце трехэтажного дома появились вертикальные трещины, которые бежали по кирпичной стене до самого верха.

Вертикальные трещины идут до самого верха дома.

Вертикальные трещины идут до самого верха дома.

Люди стали бить в колокола, но устранять трещины никто не спешил.

- Сначала нам обещали их заделать летом прошлого года, - рассказывает собственник жилья Екатерина. – Но не успели – объяснили это тем, что идет процесс передачи дома в управление УК ООО «Ликас». Осенью в этой управляющей компании нам сказали, мол, уже не сезон. И пообещали, что в весенне-летний период в 2022 году обязательно все сделают. И опять всю зиму пришлось сидеть в студеном жилье с электрообогревателями. Трещины-то были толщиной со спичечный коробок!

С приходом нынешней весны жильцы стали регулярно звонить в управляющую компанию.

- Но в ответ мы слышали отговорки, - объясняют они. - То у управляющей компании денег нет, то все люди заняты, то главный инженер в отпуске. Последнее обещание было - сделать ремонт после 10 октября.

Жители дома не выдержали и обратились в райадминистрацию.

Из администрации Орджоникидзевского района им пришел такой ответ: «Ремонтные работы по заделке трещины запланированы управляющей компанией до 1 ноября. По информации ООО «Ликас», весной проводилось визуальное наблюдение за динамикой трещин, отклонений в сторону увеличения не выявлено».

До конца октября остаются считанные дни, а ремонтники возле дома все не появляются. Не придется ли и этой зимой жильцам ежиться от холода?

О РАЗНОМ