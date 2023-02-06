От обращения до решения...

Проблемы с электроснабжением устраняются оперативно

Почти 400 обращений от жителей Прикамья поступило в филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» за три месяца через систему «Инцидент Менеджмент».

К данной системе энергетики присоединились с ноября 2022 года. За прошедший период наибольшее количество обращений – порядка 38 процентов от общего количества - было связано с отключениями электроэнергии. 20 процентов касалось вопросов качества электроснабжения.

Также жители региона поднимали проблемы коммерческого учета электроэнергии, технологического присоединения к сетям, технического обслуживания. Задавались вопросы консультационного характера, в частности, о дополнительных услугах, оказываемых компанией. Людей также интересовала информация о том, как связаться с различными структурными подразделениями «Пермэнерго».

Использование системы позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей и информировать их о принятых мерах.

Так, по обращению жителя деревни Скобелевка Пермского муниципального округа, в течение двух рабочих дней была заменена пришедшая в неудовлетворительное состояние опора ЛЭП. По обращению жительницы деревни Ключи Добрянского городского округа, которая жаловалась на скачки напряжения и нестабильную работу электроприборов, в этот же день специалистами «Пермэнерго» были выполнены мероприятия по повышению качества электроснабжения. Оперативно были отработаны и сигналы жителей города Оса на неосвещенные участки дорог по улицам Степана Разина и Максима Горького. Работы по замене неисправных светильников здесь были проведены в кратчайшие сроки.

Всего за прошлый 2022 год ЦУР Пермского края зафиксировал и обработал 188 986 сообщений жителей в социальных сетях.

«Инцидент Менеджмент» - это система мониторинга социальных сетей, один из главных инструментов работы Центра управления регионом Пермского края. Система позволяет находить и обрабатывать сообщения, жалобы и предложения от жителей региона, которые они оставляют в открытых источниках в сети Интернет, максимально сократить срок получения ответа и решения проблемных вопросов граждан.

Центры управления регионом по поручению Президента РФ во созданы во всех субъектах РФ. Они занимаются мониторингом и обработкой поступающих от жителей обращений в разных сферах жизни региона. Кроме того, на основе поступающих в ЦУР данных формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию на территории, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию региона.