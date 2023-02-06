Синоптики рассказали, какая погода будет в марте в Прикамье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какую погоду нам ждать в ближайшие дни? Каким будет февраль? Надеяться ли нам в этом году раннюю весну или опять 8 марта ударят морозы?

Об этом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) поговорили с руководителем Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павлом Смирновым.

- Неделя началась с почти сказочного утра – сквозь облака солнце освещало белочнежные деревья в инее. Не испортится ли погода в ближайшие дни?

- Нет, не испортится. Пока мы будем двигаться в рамках климатической нормы и даже чуть вые нее, - пообещал Павел Смирнов. - Сохранится общий довольно комфортный фон, и восприятие будет – вполне в положительных тонах. Каких-то эксцессов в виде сильных морозов и обильных снегопадов на этой неделе точно не предвидится.

В понедельник и во вторник температура днем будет держаться в районе -11…-13 градусов, что для начала февраля вполне нормально.

Среда будет, пожалуй, единственным сравнительно ненастным днем на этой неделе – погода будет ветреной, со снегом. Но в этот день начнется потепление.

С четверга и, как минимум, по воскресенье мы вновь будем в комфортной фазе погоды: ночью – около -10, днем – -5…-7 градусов, что будет даже выше нормы на 3-4 градуса.

На этой неделе, правда, не будет особо солнечных дней, зато сильных снегопадов во все дни кроме среды тоже ждать не стоит.

- В народе надеются на то, что в этом году весна будет ранней. Можно ли на это рассчитывать?

- В последние два года первая половина марта была морозной, с двадцатиградусными морозами в ночные часы. В этом смысле ждать, что третий год подряд март будет аномально морозным, я бы не стал. И вполне можно рассчитывать, что март будет все-таки более весенним месяцем, чем в последние годы. Хотя это, конечно, довольно смелый прогноз.