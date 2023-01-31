Выбираем героев, которые делают Пермь Великой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году любимому городу исполняется 300 лет. Пермь активно готовится к юбилею. Хорошеет и преображается буквально на глазах: строятся инфраструктурные объекты, появляются новые скверы и парки для отдыха горожан, обновляются дороги, фасады зданий и жилых домов. Запланированы десятки самых разных мероприятий, приуроченных ко Дню рождения города на Каме.

В честь предстоящего юбилея «Комсомольская правда» запускает проект «Настоящие люди». Он - о наших земляках, обычных пермяках и жителях края, которые живут и работают в родном регионе, делая его комфортным, современным и уютным для жизни.

Цель проекта – сфокусировать внимание общества на настоящих ценностях: искренности и доброте, мужестве и героизме, патриотизме и любви к родному краю.

Уважаемые наши читатели!

Присылайте в редакцию истории о людях, чьи поступки тронули ваши сердца. О тех, кто, рискуя своей жизнью, спасает чужие. О тех, кто помогает слабым и беззащитным. Приходит на помощь, когда кому-то очень нужна поддержка и внимание. Рассказывайте о своих знакомых, родных, соседях, коллегах по работе, которые совершают простые и добрые поступки и делают мир чуточку светлее и лучше.

Заявки для участия в проекте «Настоящие люди» мы принимаем до 17 апреля 2023 года.

С 18 апреля на сайте perm.kp.ru начнется голосование за лучших из лучших. По условиям можно проголосовать сразу за нескольких участников проекта и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Оно завершится 31 мая 2023 года в 23.59 местного времени.

Итоги проекта будут опубликованы в спецвыпуске «КП» - еженедельник, посвященном 300-летию Перми. Церемония награждения победителей состоится в канун Дня города. Они получат медали, дипломы и ценные подарки.

Заявки принимаются по почте veronika.pirogova@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Читатели «Комсомолки» выбрали победителей проекта «Настоящие люди»

Голосование за участников проекта длилось почти месяц - с 11 мая по 6 июня. И сегодня мы с огромной радостью рассказываем о победителях нашего проекта (Подробнее...)