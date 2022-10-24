В Перми не вернулся из школы 11-летний мальчик

Школьник пропал в Мотовилихинском районе. Фото: архив "КП"

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили в розыск 11-летнего мальчика. Сообщается, что в понедельник, 24 октября, в 14.10 он вышел из школы на улице Лебедева в Мотовилихинском районе и исчез.

Приметы

Рост 140-145 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую парку, черную с бело-красным узором шапку, темно-синие штаны и коричневые ботинки.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефону 102. Волонтеры объявили срочный сбор на поиски, о месте и времени встречи необходимо звонить координатору поиска Анне по телефону: 89223544156.

UPD: Утром 25 октября волонтеры сообщили, что мальчика нашли живым.