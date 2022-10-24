Начался суд над альфонсом с сайта знакомств, который загнал в кредиты молодых пермячек

Всем своим женщинам Сергей рассказывал невероятные истории, в каждой из которых ему нужны были деньги

Эта история, напомним, произошла еще в 2018 году. 31-летняя пермячка Анастасия мечтала об обычном женском счастье – быть любимой, иметь семью и детей. В поисках своей второй половинки девушка зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с 25-летним Сергеем. Он представился экс-прокурором и у пары закрутился роман. Анастасии казалось, что она встретила того самого принца на белом коне, но вскоре от возлюбленного и след простыл, а Настя осталась с разбитым сердцем и многотысячными долгами.

Позже выяснилось, что таких Насть у Сергея целых четыре, а сам он женат и у него есть малолетний ребенок. Всем своим женщинам Сергей рассказывал невероятные истории, в каждой из которых ему нужны были деньги. Подробно об уловках «экс-прокурора» мы писали в нашем материале. В общей сложности женщины перевели Сергею около 3 миллионов рублей. Одурманенных любовными чарами девушек привели в себя кредиторы.

Анастасия и еще три жертвы альфонса написали заявления в полицию. Но в возбуждении уголовного дела женщинам отказали из-за отсутствия состава преступления. Анастасия не сдавалась, обивала пороги прокуратуры и следственного комитета, дело отправляли на новое рассмотрение, но ей вновь приходил отказ.

В отчаянии Анастасия обратилась в СМИ и историю обманутых пермячек показали на федеральном канале. После передачи на Сергея все же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пока рассмотрели только один случай. В апреле этого года в Пермском гарнизонном военном суде рассматривали дело первой жертвы пермского Казановы, Светланы. Дело в том, что когда Сергей занимал у нее деньги, то служил по контракту, поэтому дело и рассматривал военный суд. Сергея приговорили к трем годам лишения свободы условно. Остальные дела женщин объединили в одно производство, но уголовное дело долго не могло дойти до суда. И вот спустя почти пять лет альфонс все же оказался на скамье подсудимых.

Как рассказала «Комсомолке» Анастасия, в деле о мошенничестве уже семь потерпевших девушек. Некоторых из низ экс-прокурор «кинул» на деньги, находясь под следствием! В пятницу, 21 октября, прошло первое заседание по этому делу и Анастасия рассказала нам, как оно прошло

«Во время заседания у меня был легкий мандраж, - рассказывает Анастасия. - Не могу я спокойно смотреть на этого подлеца. Но в целом все прошло довольно спокойно и судья, и прокурор меня полностью устраивают. Сергей, как всегда, вел себя по-хамски, спрашивал меня, зачем я возвращала ему деньги, которые он мне переводил. Я ответила, что так мне велел делать следователь. Были еще какие-то незначительные вопросы, но в основном слушали показания других пострадавших. Одна из девушек рассказала, что, как и я, познакомилась с Сергеем на сайте знакомств. Он предложил ей работу секретарем в военной прокуратуре, сказав, что для трудоустройства ей нужно перевести три тысячи, чтобы он уладил вопросы с медкомиссией. Девушка спросила, нет ли там еще одного местечка для ее сестры и, услышав твердое да, перевела Сергею шесть тысяч рублей. Шли дни, Сергей подозрительно молчал, девушки заподозрили неладное и начала узнавать о личности Сергея, которую он особо и не скрывал. На сайте знакомств он поменял лишь свою фамилию, а номер телефона и фотографию оставил прежними. Вбив номер сотового в специальную программу, девушки узнали настоящую фамилию Казановы, далее вбили его имя и фамилию в интернете и сразу же увидели сюжет на телевидении о его похождениях. Конечно, они были в шоке. Позже Сергей вышел с ними на связь и сказал, что не деньги им возвращать не будет, и девушки пошли в полицию».

На этом первое заседание закончилось. «Комсомолка» будет продолжать следить, чем закончится эта полная надежд, любви и разбитых сердец история.

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