Стали известны подробности гибели 38-летней пермячки, тело которой нашли под окнами многоэтажки

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

Вечером 19 октября во дворе многоэтажки по улице Николая Островского, 93в нашли погибшей 38-летнюю пермячку. За гибелью женщины наблюдали несколько прохожих. Также ее смерть запечатлела камера наружного наблюдения. Однако она захватывает только малую часть дома, поэтому на кадры попал лишь сам момент смерти, что ей предшествовало, в объектив не попало. Еще на камере установлен хороший микрофон, который незадолго до трагедии записал душераздирающий крик женщины. Многие пермяки различили в этих криках мольбу о помощи и подумали, что пермячку убили.

Как ранее сообщал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, криминала в этой истории нет. Это подтвердила и родственница погибшей, сообщив, что женщина добровольно ушла из жизни. (Так как в этой истории вскрылись новые обстоятельства, по закону мы не можем описывать способ самоубийства - Ред.)

- Она страдала психологическими заболеваниями, - рассказывает родственница погибшей. - Болезнь обострилась, и она стала вести себя неадекватно. Похожий случай уже был полгода назад, но тогда ее удалось спасти. А в этот раз она хотела «забрать» с собой четырехлетнего сына. Его спасла свекровь. Она и ее хотела спасти, но та прокусила ей руку и вырвалась.

Как добавила родственница, с ребенком все хорошо, его воспитание возьмет на себя отец, а с погибшей женщиной простились в прошлую субботу.

Официальную причину смерти следователи озвучат после проверки.

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