В школу в Пермском крае ворвался неизвестный с ножом

Нападавшего скрутили сотрудники Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 24 октября, в соцсетях появилась запись о том, что в школу №4 в Чайковском пытался зайти неизвестный молодой человек с ножом.

«Парень лет 16-20 пытался зайти по главному входу без пропуска, его не пустили, и он решил выбить дверь со стороны стадиона (там запасной выход на случай эвакуации). Прошел он по первому этажу, а потом приехала Росгвардия и на лестничном проеме его скрутили. Уже после задержания узнали, что у него в кармане был нож».

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту «Комсомолки» подтвердили произошедшее.

«В школе сработала кнопка тревожной сигнализации, по вызову приехали сотрудники Росгвардии и на месте задержали молодого человека, которого передали сотрудникам полиции», - сообщили в Росгвардии.

В ближайшее время произошедшее прокомментирую в следственном комитете Пермского края.

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