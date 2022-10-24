На Пермском пороховом заводе окажут материальную поддержку родным погибших сотрудников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О гибели трех человек и еще одном пострадавшем официально сообщили на Пермском пороховом заводе. В субботу вечером, 22 октября, там возник пожар.

- Авария произошла в 21.14 в кабине пресса № 7 в здании производства «Пластмассы», - рассказали на предприятии. - Предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции. В результате несчастного случая трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников по обслуживанию оборудования и прессовщик 5 разряда. Один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был госпитализирован в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга.

В краевом Минздраве подтвердили, что в субботу в ожоговое отделение больницы был доставлен один пациент, ему оказывается необходимая помощь.

На заводе сообщили, что сейчас все производства работают в штатном режиме. Пожар потушили специалисты ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России». Решением генерального директора создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

- В настоящее время социальные службы ФКП «Пермский пороховой завод» оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших, - сообщили на предприятии.

Напомним: в этом году 1 мая на заводе также произошло ЧП, в котором пострадали 4 человека. Сейчас дочь погибшей тогда 59-летней сотрудницы подала в суд иск на возмещение морального ущерба на сумму 10 миллионов рублей. Ранее руководство предприятия добровольно возместило расходы по организации похорон женщины, а также выплатило ее дочери материальную помощь в размере 4 миллионов рублей.

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