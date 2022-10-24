В Минприроды рассказали, как защитить сторожевого пса от волков

Фото: скриншот видео. Группа "Подслушано Чердынь" ВКонтакте.

Немало стрессовых минут пришлось пережить пенсионерке из Пермского края, когда ночью она услышала визг своей собаки. Причиной сильного испуга собаки стало то, что к домашнему животному приблизились вышедшие из леса волки. В поисках добычи хищники готовы были напасть на пса, но проснувшаяся пенсионерка спугнула их. Все это произошло на днях в селе Покча в Чердынском муниципальном районе.

Чуть позже в группе «Подслушано Чердынь» было опубликовано видео с камер наблюдения, куда попали гуляющие по поселку волки. Их было трое. Хищники прогуливались рядом с жилыми домами и спокойно заходили в ограду. Наутро на свежевыпавшем снегу остались их многочисленные следы.

Понятно, что волков к человеческому жилью гонит доступность пищи. Хищники нападают на овец, коз и домашних собак, находящихся на привязи. В пермском краевом Минприроды рассказали, какие меры предпринять, чтобы защитить домашних собак от волка.

Важно знать, что даже свободно разгуливающий по двору пес не всегда сможет дать отпор стае волков. А уже если он сидит на цепи, то практически лишен возможности сопротивляться.

Существуют три важных правила для защиты своего питомца от хищников: с наступлением зимы нужно запирать собаку на ночь в хозпостройке. Также можно держать пса в вольере с мелкоячеистой сеткой, чтобы хищник не смог отгрызть ему лапы. И последнее – самое важное – всегда утилизируйте пищевые отходы.

- Учитывая, что за сутки волк может пройти расстояние в 50 км, особенна важна оперативность передачи информации для скорейшего завершения мероприятий по поиску и ликвидации животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, - напомнили в Минприроды. - Куда обращаться, если обнаружили следы диких животных возле населенного пункта или произошел случаи нападения волков на собак?

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112. Звонки принимаются круглосуточно.

Государственному охотинспектору. Номер телефона вашего охотинспектора вы найдете в таблице под телефонным справочником.

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