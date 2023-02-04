В Перми у сестры с братом одна болезнь на двоих

Вике Афанасьевой 6 лет, а ее братику 2. У обоих смертельно опасная болезнь. Фото: семейный архив.

Два года назад у 6-летней Вики Афанасьевой из Перми родился братик – Кирилл. Вскоре у ребенка обнаружили почечную недостаточность, и малыши были вынуждены часто расставаться, так как мальчик лежал в больнице, а потом его срочно госпитализировать в Москву. На эту операцию деньги для Кирилла собирал фонд Дедморозим.

У двухгодовалого Кирилла хроническая почечная недостаточность, мальчик практически живет в больнице, он на диализе и сейчас готовится к пересадке почек.

В январе Вика начала часто жаловаться на боли в животе, а в январе ей стало хуже. У нее обнаружили все признаки хронической болезни почек второй стадии.

- Сейчас врачи рекомендуют пройти Вике молекулярно-генетическое исследование на наследственные заболевания почек, - говорят в фонде Дедморозим. - Диагностика позволит точнее понять, что происходит с девочкой, и назначить лечение.

Этот анализ нельзя оплатить за счет бюджета, его цена - 39 160 рублей. Сумма для семьи Кирилла и Вики Афанасьевых очень большая.

Фонд "Дедморозим организовал" сбор средств, чтобы помочь семье. Помочь можно любой суммой, как это сделать, можно прочитать здесь.

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