В Перми рядом с остановочными комплексами могут поставить скамейки

Фото: телеграмм-канал главы Перми.

Глава города Алексей Дёмкин пообещал в своем Telegram-канале, что в этом году в Перми установят 56 новых остановочных комплексов, конструкция которых позволит на которые в дальнейшем смонтировать «умные» табло.

А как, в идеале, должны выглядеть сами посадочные павильоны? Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ведущие поинтересовались у

начальника отдела транспортной инфраструктуры департамента транспорта администрации Перми Александра Синявского:

- Сколько всего новых остановочных комплексов появится в городе?

- Мы продолжаем выполнять планы прошлого года – всего у нас намечено установить 96 новых остановок. Возможно, мы расширим этот список.

- Какие микрорайоны будут подлежать особому вниманию?

- Можно подписаться на наш паблик «Пермский транспорт», там мы публикуем, где что появляется, и что происходит в городе в отношении транспорта. Мы, безусловно, охватываем весь город, в том числе, наши отдаленные любимые Новые Ляды.

- Многие сетуют на недостаточный размер павильонов. Ведь горожан, прежде всего, интересует возможность укрыться от осадков, от ветра, от зноя в жару. Многие сетуют на довольно маленькие сиденья, порой им негде сесть или поставить сумку.

- По поводу комфорта – принято компромиссное решение: кому-то нужно побольше стоячих мест, кому-то – сидячих. Делать больше остановочные павильоны теоретически можно. Но этого не позволяют размеры самих посадочных площадок, ведь место в городской застройке, как правило, ограничено.

Конечно, мы понимаем, что на остановочном пункте могут скапливаться десятки пассажиров, и стараемся по возможности делать павильоны такими, чтобы все могли там разместиться. Мы не исключаем, что остановочные пункты могут быть оборудованы скамейками вне павильона. Ведь не всегда у нас палящая жара или проливной дождь. Поэтому такая возможность тоже будет рассмотрена.

Так выглядят новые остановки. Фото: телеграмм-канал главы Перми.

- Есть какие-то сроки по установке остановочных комплексов? Потому что горожане говорят, мол, появляется каркас, но долго нет боковых или задних стенок.

- Мы сейчас проводим аукционы по заключению контрактов на установку остановочных павильонов, в них прописан срок их монтажа. В зависимости от количества, установка может занять разное время – от месяца до нескольких месяцев. Каркасы, как правило, свариваются в цехе. И уже после – на месте - на них навешивается стекло, чтобы его не повредить при транспортировке. При этом не исключены какие-то накладки по доставке материалов. Поэтому только если подрядчик нарушает сроки выполнения всего контракта, мы принимаем к нему санкционные меры.

- Есть ли проблемы с сохранностью остановок? Как бороться с вандализмом?

- Более серьезными штрафами. Сейчас они порядка 2 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства - за расклейку объявлений или нанесение граффити. Судя по наблюдениям, тех же расклейщиков объявлений такие штрафы не сильно пугают. Поэтому глава города вышел в краевое Законодательное собрание с инициативой об их увеличении.