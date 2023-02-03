Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров МЧС в Пермском крае 2 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 2 февраля 2023 года зафиксировали 9 пожаров: 4 пожара – в Перми; 2 пожара – в Пермском округе; по 1 пожару - на территориях Березниковского, Куединского и Карагайского округов. На пожарах обнаружен 1 погибший, травмированных нет.

В пяти случаях основной причиной возникновения очагов загораний стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Пермском крае 2 февраля 2023 года очагами загорания стали: в Перми – нежилой дом в Индустриальном районе, неэксплуатируемый дом в Кировском районе, расселенный дом в Кировском районе, гараж в Дзержинском районе; в Пермском округе - частный жилой дом и дачный дом; многоквартирные жилые дома - в Березники и Куединском округе; частный жилой дом - в Карагайском округе.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 2 февраля 2023 года на территории Пермского края 219 профилактических групп в количестве 498 человека осуществили 2114 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3593 человека, распространили 2927 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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