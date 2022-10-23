В Прикамье пенсионерка отбила израненного пса у стаи волков

Фото: скриншот видео. Группа "Подслушано Чердынь" ВКонтакте.

Жители села Покча в Чердынском районе бьют тревогу: их село терроризирует стая волков. В группе «Подслушано Чердынь» ВКонтакте выложили запись видеокамеры.

На ней видно, как серые хищники по-хозяйски идут вдоль дороги между домов. Один из них не спеша заходит в ограду, принюхивается. Затем, видимо, потревоженный каким-то шумом, бежит прочь.

Как сообщают очевидцы, в субботу волки пытались задрать сторожевого пса в доме пожилой жительницы села. Пенсионерка подняла шум и спасла собаку. В паблике выложили фотографию израненного пса.

- Сегодня ночью в селе Покча у моей бабушки волки чуть не задрали собаку, - написала в соцсети одна из посетительниц соцстраницы. – Хорошо, что она услышала визг, не побоялась, вышла и спугнула их. Вблизи дома исхожены все огороды. Волков было трое.

В комментариях местные жители предлагают забирать сторожевых собак на ночь из будок домой, в сени, поскольку, будучи привязаными на цепи, они не смогут отбиться.

Это уже далеко не первый случай появления волков вблизи деревень с наступлением холодов.

Как отмечают в краевом обществе рыболовов и охотников, добыть волчью стаю непросто, это можно сделать только путем загона с использованием красных флажков. Как правило, стаи волков у нас проходные – поживятся чем-нибудь в одной деревне и отправляются дальше.

Последний смертельный случай нападения серых хищников на людей в Прикамье был десять лет назад - на окраине поселка Кын Лысьвенского района двое мальчиков катались с горки, и на них набросилась волчица. Один смог убежать, а другой не успел.