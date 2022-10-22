В соцсетях сообщают о пожаре на Пермском пороховом заводе

Фото: архив "КП"

Вечером в субботу, 22 октября, в соцсетях сообщили о ЧП на Пермском пороховом заводе, расположенном в Кировском районе города.

Как сообщает телеграм-канал «112», возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. Приехавшие пожарные локализовали пожар на площади 20 квадратных метров. Двух сотрудников обнаружили без признаков жизни, еще одного пострадавшего осматривают медики.

Также в СМИ сообщили, что информацию о ЧП подтвердили в Единой дежурной диспетчерской службе, однако там корреспонденту «Комсомолки» сказали, что не давали никаких комментариев. Тем временем в ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что на ЧП реагировало спецподразделение завода.

Новость дополняется.