В Пермском крае управляющая магазином, чтобы обставить мебелью квартиру, оформляла кредит на покупателей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Соликамске 32-летняя женщина работала управляющей салона мягкой мебели. Она продавала мебельные гарнитуры и мечтала иметь у себя дома такой же. Чтобы обставить свою квартиру, женщина взяла из клиентской базы магазина, к которой имела свободный доступ, паспортные данные одной из покупательниц и оформила на нее кредит на 110 тысяч рублей. На эти деньги управляющая салоном приобрела мебель для своей квартиры.

Как потом выяснилось, это был не единственный раз, когда она пользовалась деньгами покупателей. Один из жителей города заключил договор на приобретение мягкой мебели и внес за нее деньги в кассу салона. Но мебели так и не дождался. Более того, когда он обратился в салон, оказалось, что никакого договора на его имя нет, а по документам деньги ему были возвращены.

Оформлен был возврат денег еще одному покупателю. В результате в кассе обнаружилась недостача на сумму порядка 50 тысяч рублей.

- Управляющая салоном похитила из сейфа деньги и составила фиктивные кассовые ордера на возврат денежных средств, - рассказали в краевой полиции. - Позже она пояснила, что ей нечем было заплатить за квартиру, поэтому она решила таким способом поправить свое материальное положение.

Женщине предъявлено обвинение в присвоении денег и мошенничестве. Материалы уголовного дела направлены в суд.