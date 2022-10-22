Директор кофейни «Нельзя» рассказала, почему заведение закрывается в Перми

Фото: ВКонтакте/Кофейня-кондитерская «Нельзя»

В Перми закрывается кофейня-кондитерская «Нельзя» по улице Сибирской, 57. Последним рабочим днем станет 26 октября. Дальше кофейню ждет переезд в Санкт-Петербург, где она продолжит работать на Васильевском острове. Открытие там запланировано на 7-10 ноября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что причиной закрытия заведения стала мобилизация, поскольку были призваны управляющий и несколько сотрудников.

Мы связались с владелицей кофейни Екатериной Головиной, чтобы узнать подробнее о сложившейся ситуации. Информацию о том, что переезд кофейни был вынужденной мерой на фоне мобилизации, она опровергла.

С прошлого года собственник живет в Санкт-Петербурге и управляет кофейней удаленно.

- Когда я переехала, еще точно не знала, останусь жить в Питере или нет. Когда поняла, что остаюсь, начала планировать переезд, — рассказала Екатерина Головина.

Так что причиной переезда кофейни стал переезд ее владелицы. Управляющий из Перми действительно попал под мобилизацию, но, по словам Екатерины Головиной, это не стало причиной закрытия, а подготовка к переезду на новое место ведется уже давно.

- Весной я уже искала в Питере персонал и помещения, начала здесь присматриваться. Полгода шла к этому решению и изучала рынок. При этом мобилизация управляющего — это просто совпадение, которое не повлияло на решение, — заявила владелица кофейни.

Екатерина Головина отметила, что на новом месте будут те же интерьер и стилистика, кофейня сохранит название и концепцию.

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