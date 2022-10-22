Фото: ВК "Подслушано Пермь".

Пермский автоюрист Александр Сидоров рассказал «Комсомолке», что скончалась третья пострадавшая в ДТП на Карла Маркса.

Напомним, утром 24 сентября на площади Карла Маркса произошла ужасная авария. Nissan Qashqai под управлением 70-летнего водителя протаранил остановку, где несколько человек ждали автобус. В результате аварии 82-летняя пенсионерка скончалась на месте и еще четверо получили различные травмы. Один из пострадавших отказался от медпомощи, а троих увезли в больницу. Через несколько дней в медучреждении скончалась 85-летняя пенсионерка, а спустя почти месяц, еще одна женщина.

- Стало известно, что в среду, 19 октября, скончалась третья пострадавшая, женщина - пешеход, 1935 года рождения. Напомню, водителю Nissan грозит лишение свободы до 7 лет. К сожалению, предельный срок наказания увеличиться не может. А ведь виновник до сих пор не принес извинения родственникам первых погибших бабушек. Дело находится на контроле Москвы, - рассказал автоюрист Александр Сидоров.

В больнице продолжает оставаться 32-летняя пострадавшая женщина. По нашей информации, ее здоровью ничего не угрожает, но за подтверждением мы обратились в Минздрав. Как только получим комментарий от ведомства, разместим его на нашем сайте.

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