«Реформа завершена, продолжаем работать!»

Все автобусы в Перми должны быть не старше 2019 года выпуска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представители администрации Перми, депутаты городской Думы, перевозчики и общественники приняли участие в круглом столе, посвященном завершению транспортной реформы. Он состоялся на территории бывшего троллейбусного депо, где сейчас обслуживаются автобусы муниципального парка. И наглядной демонстрацией итогов реформы стали два автобуса с табличкой маршрута №3: старый «пазик», работавший на этом маршруте несколько лет назад, и сменивший его новенький Volgаbus.

- Большинство задач, которые были поставлены в начале запуска транспортной реформы, выполнены, - отметил в начале обсуждения начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. - За три года мы прошли большой путь. Для чего была нужна реформа? Напомню, в 2018 - 2019 годах, когда плата за проезд шла напрямую перевозчику, у администрации отсутствовали рычаги для управления качеством услуг. В итоге отрасль превратилась в «латание дыр»: перевозчики отказывались от обслуживания убыточных маршрутов, было невозможно расширить маршрутную сеть, автобусный парк был сильно изношен, регулярно проходили суды в связи с субсидиями перевозчикам… Апогеем стало ДТП с автобусом 53-го маршрута на Гайве, где погибли и пострадали люди.

Ключевые задачи реформы решены

Целями и задачами транспортной реформы, по словам Анатолия Путина, для властей должна была стать управляемость общественным транспортом, а для пассажиров - гарантия передвижения по всему городу по единым стандартам качества.

- Основной задачей отрасли было изменение взаимоотношений с перевозчиками, - рассказал начальник департамента транспорта. - Брутто-контракты позволили перейти от рыночной логики построения транспортной сети к социально ориентированной. Именно благодаря им стало возможно внедрить новые виды проездных, повысить требования к перевозчикам, а также запускать транспорт на невыгодных для перевозчиков направлениях.

Анатолий Путин отметил, что решены следующие задачи транспортной реформы:

- внедрение единой системы оплаты проезда и возможность оплаты на всех маршрутах безналичным способом;

- формирование оптимальной маршрутной сети;

- обновление автобусного парка;

- перевод перевозчиков на брутто-контракты;

- снижение количества ДТП с участием общественного транспорта;

- развитие трамвайного движения.

Продолжается работа по оборудованию остановочных комплексов.

«Привет из прошлого»

- Реформа закончена, сейчас переходим в режим тонкой настройки, - подытожил свой доклад Анатолий Путин. - Будут точечные корректировки: застраиваются новые микрорайоны, на отдельных маршрутах растет пассажиропоток и требуется увеличение автобусов, впереди трамвайная концессия. Но это все уже не реформа, а тонкая настройка отрасли. Реформа заложила основу для того, чтобы эта работа была вообще возможна.

- Транспортную реформу принято ругать, - заметил во время обсуждения депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе. - Но мы с депутатами делали много выездов, смотрели, как работает общественный транспорт. И положительные изменения налицо. Если вспомнить автобусы пятилетней давности, они же «на ладан дышали». Недавно увидел подобный «привет из прошлого» на пригородном маршруте - такой контраст с теми автобусами, что работают сейчас в Перми! У нас решены вопросы по безналичной системе оплаты проезда, в каждом автобусе появились валидаторы, мультимедийные экраны. Но не хватает остановок с электронными табло. В общем, в отрасли произошел качественный скачок, но и работать еще есть над чем.

Новые контракты с перевозчиками

- Новая экономическая реальность диктует свои условия работы, - объяснил необходимость корректировки условий контрактов с перевозчиками Вадим Паньков, начальник МКУ «Гортранс». - Мы готовы рассматривать предложения от перевозчиков.

Новые контракты будут объявлены на ряде маршрутов, где перевозчики работают по краткосрочным контрактам. Сейчас им будет предложено заключить договор на перевозку пассажиров сроком на пять лет.

Согласно условиям контрактов, автобусы должны быть не старше 2019 года выпуска, оснащены кондиционерами, медиапанелями и видеонаблюдением. Кроме того, обязательным условием является доступность для маломобильных пассажиров. В настоящее время на этих маршрутах работают автобусы возрастом до 10 лет. Переход на новые контракты позволит полностью обеспечить автобусный парк Перми современными машинами.

- Одним из новшеств в контрактах станет сокращение времени допустимого опережения графика с пяти минут до двух, о чем неоднократно просили пассажиры. Также будет введен запрет и на отправление с конечных остановок раньше времени, которое указано в расписании, - отметил Анатолий Путин.

Треть расходов - дотации

Общественный транспорт всегда дотировался из городского бюджета. В 2019 году доля бюджета в расходах на транспорт составляла 28 процентов, в 2020-м - 42 процента, в 2021-м - 39 процентов. По прогнозам, в 2022 году дотации из бюджета составят 28 процентов от всего объема расходов отрасли.

- Мы сравнивали уровень дотаций с другими городами, это нормальный показатель, - рассказал Анатолий Путин. - Но при текущей плате за проезд, если мы хотим развивать маршрутную сеть, то в расходах на транспорт доля бюджета будет расти.

Арсен Болквадзе поинтересовался, сколько доля бюджета составляет в рублях. Оказалось, эта сумма равна одному миллиарду 700 тысячам рублей.

А депутат Наталья Мельник поинтересовалась, нельзя ли сократить эту долю.

- Реформирование отрасли окончено, а ее улучшение - нет. Транспортная модель - живой организм, появляются новые микрорайоны, требуются новые маршруты, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин. - Мы должны соблюдать баланс между стоимостью проезда и расходами бюджета. Все расходы перекладывать на жителей неправильно. Общественный транспорт - это социальная дотируемая отрасль.

БУДЬ В КУРСЕ!

Плата за проезд меньше экономически обоснованного тарифа

Стоимость одной поездки пассажира на автобусе в 2022 году составляет 35 рублей. Эта сумма представляет собой экономически обоснованный тариф, который рассчитывается из всей суммы расходов на транспорт, поделенной на число поездок. На 2023 год экономически обоснованный тариф составит 39 рублей. Рост в 11 процентов вызван индексацией заработной платы водителей, резким увеличением цен на запчасти, подорожанием автобусов и стоимости содержания трамвайных путей.

Сейчас плата за разовую поездку в Перми равна 33 рублям. По сравнению с другими городами цена билета находится в середине списка. К примеру, в Казани поездка стоит 36 рублей¸ в Нижнем Новгороде - 35 рублей, а в Челябинске и Волгограде - 30 рублей

В Перми при использовании проездных эта сумма может уменьшиться до 25,9 рубля, а для владельцев льготных проездных - 20, 6 рубля. Стоимость безлимитных проездных в нашем городе - одна из самых низких в стране. И городские власти стремятся к тому, чтобы пассажиры активнее приобретали проездные билеты. Это позволит и снизить цену одной поездки, и уменьшить количество «зайцев».

- Мы не рассматриваем вариант установления стоимости проезда на уровне экономически обоснованного тарифа. Тем не менее индексация стоимости проезда в той или иной степени необходима. Без этого невозможно планировать работу по развитию маршрутной сети, - отметил Анатолий Путин.