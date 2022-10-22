Как советские летчицы обставили американок

Женский экипаж и руководители полета перед вылетом. Галина Смагина – вторая слева в первом ряду. Фото: из личного архива

45 лет назад, 23 октября 1977 года, в канун 60-летия Октябрьской революции женский экипаж пассажирского лайнера Ил-62М совершил беспосадочный перелет «София - Владивосток». Советский самолет за 13 часов 21 минуту преодолел расстояние в 11 074 километра, втрое перекрыв достижение летчиц из США, обладательниц прежнего рекорда.

Пять мировых рекордов

Никогда раньше женский экипаж не управлял таким тяжелым самолетом и на таких протяженных маршрутах. Это был мировой рекорд на скорость и дальность беспосадочных перелетов. Всего же этот экипаж под командованием пилота Ираиды Вертипраховой поставил пять мировых рекордов.

В состав экипажа входила пермская летчица Галина Смагина, единственная в Советском Союзе женщина - командир реактивного самолета. Но в том рекордном полете Галина Олеговна была бортинженером.

В канун юбилея того полета Галина Смагина выпустила книгу «Влюбленная в небо». А мы поговорили с ней о том, как ей удалось стать летчицей.

«Девочка, мы здесь летать не учим»

Мечтала о небе Галина Смагина с детства, и эта мечта вела ее всю жизнь. В послевоенные годы не особо поощряли стремление женщин летать, но пермячка добивалась своего, невзирая на все преграды.

- В детстве у нас был большой двор, на 8 домов, - вспоминает она. – Я бегала с мальчишками, вместе с ними увлекалась авиамоделированием. Тогда и зародилась любовь к небу. И после 7 класса я поступила в Пермский авиационный техникум. В приемной комиссии мне сказали: «Девочка, мы здесь летать не учим». Но главным для меня было – стать поближе к авиации.

На 4-м курсе Галина с двумя подругами записалась в аэроклуб. Прыгали с парашютом, но летать им не разрешали. И девушки по очереди ездили в Москву – обвивали пороги Минобороны, ЦК ДОСААФ, добиваясь, чтобы их взяли на летное отделение аэроклуба. Получив разрешение, они чуть не каждый день в 5 утра ходили до аэродрома пешком по 10 километров.

Получив удостоверение пилота, Смагина не успокоилась. Она писала во все инстанции с просьбой о поступлении в летную школу. Ей повезло. Как раз в это время возглавлявший ДОСААФ генерал Алексей Пахомов – отец известной фигуристки - набирал первый отряд женщин для полетов на реактивных самолетах. И Галину вместе с подругами отправили на учебу в Калужскую летную школу.

Звали «Душанбиночкой»

После школы Галина работала летчиком-инструктором на самолетах МИГ-15, МИГ-17 в Калужском авиационном учебном центре. А потом влюбилась … в самолет.

Галина Смагина - командир Як-40 в Душанбе в 1972 году. Фото: из личного архива

- Я в Душанбе увидела Як-40 – и загорелась, - улыбается Галина Олеговна. – Такой красивый самолет, аккуратненький. И я решила перейти в «Аэрофлот», чтобы летать на пассажирских самолетах.

В Таджикистане сначала над ее просьбой посмеялись. Но, узнав, что эта хрупкая женщина налетала на «МиГах» тысячу часов, сказали: «Если Москва даст добро, мы возражать не будем».

Это «добро» Галина Смагина получила у министра гражданской авиации Бориса Бугаева, к которому пробилась на прием. И хотя коллеги из Калуги возмущались - как она могла променять истребитель на гражданский самолет! – летчица переучилась на Як-40.

Сначала летала вторым пилотом, затем сама стала командиром корабля.

- Выше орлов поднимались. В горах – красота, весь Памир сверху видно, - вспоминает летчица. – Весной в ущельях все склоны алые от цветущих тюльпанов и маков.

Галину Смагину знали во всех южных аэропортах от Баку до Алма-Аты - еще бы, одна женщина-пилот на всю Среднюю Азию. В радиоэфире ее звали «Душанбиночка».

Самолет потек

К 60-летию Октябрьской революции в стране решили установить мировые рекорды в авиации. Женский экипаж собирали по всему Советскому Союзу. Отобрали шестеро лучших, в том числе - Смагину.

31 октября Галине Смагиной исполняется 80 лет. Из того легендарного женского экипажа она осталась одна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сначала девушки изучали новый для них самолет Ил-62М. Потом в аэропорту Шереметьево начались учебные полеты, после которых экипаж отправили на достижение рекордов по кольцевому маршруту. Советские летчицы побили два мировых рекорда на скорость полета - среди женских экипажей.

- На маршруте Шереметьево-Симферополь-Свердловск-Шереметьево мы установили мировой рекорд скорости, - вспоминает Галина Смагина. - Нас поздравляют, а мы себе чуть волосы от досады не рвем – семи километров в час не хватило, чтобы побить мужской рекорд американцев на «Боинге».

Для рекорда на дальность выбрали маршрут от Софии через Архангельск вдоль побережья Ледовитого океана до Магадана и затем на юг – во Владивосток. Самолет девушкам дали обычный рейсовый, который летал в Токио. Только вынесли из него пассажирские кресла, чтобы уменьшить вес. Оставили несколько штук для отдыха экипажа.

Пока летели до Софии, Галина Смагина заметила что-то неладное с центровкой самолета: нос задирается, то есть увеличивается сопротивление, а значит, расход топлива вырастет. А для беспосадочного перелета количество топлива – вещь очень важная: не хватит и придется садиться, не завершив полет, как это произошло в 1938 году с женским экипажем Валентины Гризодубовой.

Поэтому, чтобы выровнять центровку, в Софии Галина Смагина попросила загрузить в носовую часть самолета несколько мешков с песком. Но едва загрузили балласт, как позвонил дежурный из аэропорта: «У вас самолет потек».

Ничего не понимая, она примчалась в аэропорт. Действительно, из фюзеляжа самолета текла жидкость. Оказалось, в туалете давно была течь, и вода попала не в бак, а за обшивку самолета, где и замерзла. А в Софии было +15 градусов, и лед начал таять. Из-за этого и была нарушена центровка самолета.

Северное сияние лишило связи

Вылет назначили на десять утра. Во время полета приходилось постоянно вести расчеты, чтоб выбрать самый экономичный режим. Когда тепло, расход топлива больше, поэтому приходилось уходить в более холодные слои атмосферы.

Во время полета над побережьем океана самолет попал в северное сияние. И целый час с ним не было связи.

- Мы этого и не заметили, - вспоминает Галина Смагина. – А на земле-то поволновались. Но красота неописуемая – лететь в этих переливающихся разноцветных отблесках северного сияния.

Вторая нештатная ситуация произошла перед Хабаровском. Экипажу сообщили, что Владивосток из-за сильного тумана закрыт. Если сейчас сесть в Хабаровске – рекорд не состоится. Если не разрешат посадку во Владивостоке, на обратный полет в Хабаровск не хватит горючего.

Девушки рискнули и продолжили полет. Им повезло. Владивосток встретил ярким солнцем и толпой радующихся людей: летчики, руководители полетов, журналисты. Есть мировой рекорд!

После этого полета «Аэрофлот» открыл два беспосадочных пассажирских рейса: Москва-Владивосток и Москва-Петропавловск-Камчатский. А всех летчиц наградили орденами.

По ночам снится небо

После рекордов Смагина вернулась в Пермь. Переучилась на ТУ-134, и через два года стала единственной в Советском Союзе женщиной-командиром реактивного корабля. В то время в расписании пермского аэропорта было сто двадцать восемь маршрутов. И по каждому из них водила свой лайнер Смагина.

Книга воспоминаний прославленной летчицы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 лет Галина Смагина проработала в Пермском авиаотряде. Затем перешла на преподавательскую работу в родной авиационный техникум, где трудится уже 26 лет, заражая своей любовью к небу подрастающее поколение. События яркой жизни Галины Олеговны, полной полетов и борьбы со стереотипами, вошли в книгу ее воспоминаний «Влюбленная в небо», вышедшей накануне юбилея рекордного беспосадочного перелета.

31 октября прославленной летчице исполняется 80 лет. Из того легендарного женского экипажа она осталась одна. А по ночам ей по-прежнему снится небо…

- На днях вновь приснилось, как летаю на истребителе, - улыбается Галина Смагина. – Это нечто особенное – летчик просто сливается с истребителем. «МиГи» - лучшая часть моей жизни. В авиации легко понять, что из себя представляет человек. Если ты можешь что-то – значит, можешь. А нет – никому мозги не запудришь.