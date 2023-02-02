Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сводка пожаров в Пермском крае 1 февраля 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 1 февраля 2023 года зафиксировали 6 пожаров: 3 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территориях Чусовского, Кудымкарского и Карагайского округов. Жертв нет, есть один пострадавший.

Основной причиной возникновения пожаров стали: неправильное устройство или неисправность печи, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Пермском крае 1 февраля 2023 года очагами загорания стали: в Перми – многоквартирный жилой дом в Свердловском районе, частный жилой дом Орджоникидзевском районе, торговый павильон в Свердловском райогн; частные жилые дома - в Кудымкарском и Карагайском округах; металлический вагончик - в Чусовском округе.

Пожар частного жилого дома в Кудымкаре 1 февраля 2023

Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Минеральная Кудымкара поступило 1 февраля в 11:05. На его ликвидацию были направлены силы и средства МЧС России по Пермскому краю в составе в 17 человек и 5 единиц техники.

По прибытии было установлено, что происходит горение кровли дома на площади 100 кв. метров и существует угроза распространения пожара на надворные постройки.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям подразделений пожарной охраны от огня спасли автомобиль, который находился в надворных постройках и соседний жилой дом, расположенный в 10 метрах от места пожара.

Локализовать пожар удалось в 11:15 минут, ликвидировать горение – 11:30. Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара стало отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания от дымовой трубы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 1 февраля 2023 года на территории Пермского края 286 профилактических групп в количестве 651 человека осуществили 1856 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 5644 человек, распространили 4944 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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