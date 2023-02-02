Шаг в будущее вместе с ЕвроХимом

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В Березниковском филиале Пермского политеха состоялся День открытых дверей, где на одной площадке встретились будущие абитуриенты, представители вуза и работодатели.Традиционно в мероприятии принял участие Усольский калийный комбинат.

Сотрудники Управления по работе с персоналом познакомили школьников с историей возникновения предприятия и рассказали о преимуществах работы в Компании. Участие в социальных программах и молодежных активностях, корпоративные стипендии, новые полезные знакомства - вот основные преимущества, которые от работодателя может получить каждый выпускник вуза по востребованной специальности.

- Преимущества работы на ЕвроХиме очевидны, - говорит Ирина Михалева, руководитель Учебного центра "ЕвроХим-УКК" - У нас новое производство, мы выстраиваем новую бизнес-систему в компании,организовываем высокотехнологичные рабочие места, даём возможность развиваться персоналу по всем направления. Кроме того, за молодыми работниками закрепляют наставников, которые помогают адаптироваться к корпоративной политике компании.

-Мы занимаемся добычей калийной руды и производством удобрений, поэтому наше предприятие будет только развиваться, - считает Анастасия Гаврусева, руководитель направления по подбору персонала "ЕвроХим-УКК". - Впереди у нас большое будущее, как и у студентов БФ ПНИПУ - получая высшее образование по таким специальностям как химическая технология, электротехника и энергетика, автоматизация технических процессов и другим, они могут быть уверены в завтрашнем дне - такие специалисты всегда будут востребованы на нашем предприятии.

Возможность побывать на Дне открытых дверей и познакомиться с предприятием была не только у березниковских ребят, но и у школьников из Чердынского городского округа. Специально для ребят «Усольский калийный комбинат» организовал доставку на корпоративном автобусе.

Каждый участник, посетивший площадку ЕвроХима – получил памятный подарок, а самые активные участники Дня открытых дверей получили специальные призы и сувениры с логотипом компании. К слову, почувствовать себя частью команды можно было и во время мероприятия – на специально оборудованной фотозоне школьники могли сделать фотографии с гигантскими колбами и примерить на себя образ химиков и шахтеров.

Сегодня ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» поддерживает развитие профессионального образования в регионе. Компания выстроила полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, профориентацию, обучение в вузах и сузах, производственную практику на производстве. Те, кто уже сделал выбор в пользу ЕвроХима, сделал первый шаг в уверенное будущее.