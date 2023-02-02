В Перми прошел «Кулинарный поединок» между тортильей и сэндвичем

На Кулинарном поединке победила дружба.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Запах поджаренного хлеба, свежего огурчика, зелени и ломтик аппетитной колбаски, ммм… от этих слов уже разыгрался аппетит. Вот и у нас потекли слюнки, глядя на кулинарный поединок, организованный «Комсомольской правдой».
На стильной кухне студии Папина Кухня | Кулинарная школа встретились команды компании пассажирских перевозок «РТ Лайн», ее представляют Юлия Бурдина и Анна Григорьева.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
И специализированной стоматологии «Аллада» на Компросе 38,а - Александр Собакин, Мирьям Мушегян и Марина Яковлева. А готовили они простые, но очень аппетитные сэндвичи и тортильи. У каждой команды был свой секретный ингредиент, который помог сделать блюда «Кулинарного поединка» особенными.
Правила участия простые: у команд есть одинаковые наборы продуктов и примерно 30 минут, чтобы запах ароматного блюда начал витать по кухне. Оценивали приготовленные блюда шеф-повара Александр Смирнов и Денис Новоселов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Что такое сэндвич? - задался вопросом Александр Смирнов. – Он может быть овощным, а можно сделать его с подкопченным мясом. Тогда вкус и сложность приготовления блюда меняются. Если мы хотим сэндвич за пару минут, для начинки подойдет колбаса, а если что-то сытнее, вкуснее и полезнее – делаем ростбиф.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С тортильей примерно тоже самое, главное отличие – это тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки, в которую накладывают самую разную начинку.
Шеф Александр Смирнов считает, что самый главный секрет вкусного сэндвича и тортильи заключается в соусе. А еще одно преимущество этих перекусов в том, что с ними можно импровизировать и сделать начинку такой, какая нравится вам или вашим гостям.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На кухне команды стараются удивить поваров. Команда «РТ Лайн» старательно нарезает почти прозрачные ломтики огурца, вырезает в виде сердца кусочки помидора, а еще сделала из сосиски осминожку.
«Аллада» в это время приготовила омлет, завернула его в тонкую лепешку, смазанную соусом, туда же листики зелени, кусочки мягкого авокадо и ломтики колбасы, а сверху щедро посыпали тыквенными и кунжутными семечками.
Тем временем, шеф Денис Новоселов рассказал рецепт соуса, который подойдет к любому блюду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Часто яйца пашот, например, поливают соусом «Голландез». Он нежный, сливочный и прекрасно подойдет для сэндвичей, бутербродов и тортильи.
Берем желток, дижонскую горчицу и сок лимона. Помещаем это все в чашу блендера. В сотейнике топим сливочное масло и когда оно растопится, тонкой струйкой вводим его также в чашу к желтку. Все хорошенечко взбиваем до состояния эмульсии – соус готов.
Тем временем на кухне тоже все готово, «РТ Лайн» и «Аллада» спешат угостить шефов приготовленными сэндвичами и тортильями.
Денис берет нож, слышно, как вкусно хрустит поджаренный хлеб, и огурчики. Также в сэндвиче колбаса от «Ясной горки» и соус – команда «РТ Лайн» отлично справилась.
Фаворитом у «Аллады» оказалась тортилья с омлетом и авокадо – беспроигрышный вариант.
- Команды, молодцы, очень вкусно, считаю, что победила дружба! - подытожил шеф.
Онлайн трансляцию «Кулинаркного поединка», которая проводилась в официальной группе «Комсомольской правды» в Перми ВКонтакте посмотрели более 9000 тысяч человек. Зрителям понравились рецепты блюд и соусов от шефов.
Вперед нас ждут еще много «Кулинарных поединков», участниками которых можете стать и вы. Следите за публикациями, чтобы не пропустить информацию о следующем выпуске «Кулинарного шоу».
ВАЖНО
Информация о следующем «Кулинарном поединке»
Мероприятие состоится 17 февраля. Приглашаем Вас заявиться в качестве участника-команды и побороться за главный приз!
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О Вашей компании узнают тысячи читателей «Комсомолки», новости о проекте будут освещены на сайте и в социальных сетях медиахолдинга. С «Кулинарного поединка» будет вестись прямая трансляция в группу VK «Комсомольская правда-Пермь».
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