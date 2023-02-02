Как встретить новый век Перми фантастическим шоу на Каме

"Лебединое озеро". Фото: Пермский театр оперы и балета

Одним из главных событий, посвященных 300-летию Перми, станет мультижанровый фестиваль «Белые ночи на Каме». Он откроется 12 июня праздничными мероприятиями ко Дню города и завершится 26 августа «Ночью города».

Напомним, фестиваль «Белые ночи» проходил с 2011 по 2014 годы и пользовался огромной популярностью у пермяков. Один из его создателей режиссер Владимир Гурфинкель предложил организаторам юбилейных торжеств свой грандиозный проект - поставить балет «Лебединое озеро» на воде.

- Не перестаешь быть пермяком и думать о Перми не перестаешь, поэтому хочется придумать какие-то события, которые могут объединить всех жителей, - сказал Владимир Гурфинкель. – Проекты придумываются, а дело организаторов решать, брать их или нет.

Режиссер напомнил, как в годы войны, когда в нашем городе в эвакуации находился Кировский театр, показывали «Лебединое озеро» в «пермском варианте».

- Тогда была невероятная потребность в красоте. И можно было бы сейчас продолжить эту историю, создав необычное представление, которое бы запомнилось всем надолго, - рассказал Владимир Гурфинкель. – В ноль часов 12 июня начать новый век Перми с прекрасным «Лебединым озером», собрать на набережной весь город, остановить движение на мосту и наполнить Каму романтикой. На воде можно установить два огромных плота – один с оркестром, другой с артистами балета. Эти плоты приближались и отодвигались бы в зависимости от действия. А танцовщиков подвозили бы к плотам на лодочках.

Завершить балет режиссер предлагает фантастическим фейерверком, заряды которого бы вылетали бы из-под воды под музыку Гайдна.

- Хотелось бы соединить классический балет, водную гладь, плот с лебедями и пиротехнику. И эта прекрасная ночь перешла бы в безумный рассвет, - говорит Владимир Гурфинкель. - Так как далеко не все зрители захотели бы разойтись после спектакля. А продолжили бы ритуал встречи нового дня и нового века города.