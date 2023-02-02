Синоптики рассказали, какая погода в Прикамье будет в феврале

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Как говорят синоптики, январь в этом году был самым солнечным за последнее десятилетие. А каким будет февраль? Какая погода нас ждет в ближайшие дни?

- Эти выходные будут теплыми и комфортными - со слабым ветром и небольшим снегом, - рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Небольшое похолодание, которое наблюдалось в середине недели, в ближайшие дни не повторится. По всему краю температура воздуха днем будет от -5 до -10 градусов.

В субботу, по прогнозу синоптика, может пойти небольшой снег. Но далеко не везде – зона осадков пройдет очень узкой полосой. Также возможны туманы и изморозь - из-за безветренной погоды. Солнце, увы, не покажется из-за облаков.

В воскресенье синоптики не исключают редких прояснений, но характер погоды почти не изменится.

В начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. Уже во вторник, 7 февраля, к нам поступит более холодный воздух. Днем столбик термометра не поднимется выше -10 градусов. При этом антициклон принесет слабый ветер и не слишком плотную облачность.

- Пик этого похолодания, вероятно, придется на конец первой декады февраля, - объясняет Андрей Шихов. - При прояснениях ночная температура может понизиться до -15…-20 градусов. Хотя сейчас уже понятно, что серьезные морозы до нас не доберутся. Наоборот, возможен очередной вынос тепла в конце первой и начале второй декады февраля - со стороны Северной Атлантики.

Последний месяц зимы обещает быть более снежным и нестабильным, чем январь.

- Февральская погода будет противоположностью тому, что мы увидели в январе, - прогнозирует метеоролог. - В феврале, скорее всего, мы увидим немного солнца. Снега будет достаточно. И может быть резкое изменение температуры за счет циклонов. Согласно долгосрочному прогнозу может случиться пара арктических вторжений во второй декаде февраля, правда, они не будут длительными.