Пермской девятикласснице вернули дочь, с которой разлучили в роддоме

Бабушка и 15-летняя мама очень волновались перед встречей с малышкой, но все волнения остались позади. Фото: личный архив.

- Я когда пришла в третьей четверти в школу, и девочки, и учителя наперебой начали спрашивать, как прошли роды, что сейчас с дочкой, - говорит 15-летняя Маша (имя несовершеннолетней изменено по требованию законодательства, - Ред.). – И я очень рада, что хоть и через три недели, но мне отдали мою малышку.

1 февраля – через месяц после появления на свет дочери, школьнице из Пермского края отдали ребенка. Она столько слез пролила, пока дождалась этого момента. Чтобы забрать малышку из Перми и отвезти ее в свой город, Маша с мамой и сестрой заказали такси.

- Дорого, конечно, но чего не сделаешь ради дочери, - улыбается юная мамочка. – Я очень волновалась перед этой встречей, ведь я видела дочку всего 10 дней, и за то время, пока мы были в разлуке, она очень подросла.

Ставшая мамой девятиклассница, в школе учится хорошо, без троек. Она не планирует бросать учебу даже после того, как заберет девочку домой.

Ставшая мамой школьница хорошо учится и не планирует бросать учебу. Фото: личный архив.

- Пока Маша будет на уроках, с малышкой буду сидеть я, - говорит бабушка Наташа. Женщина написала заявление, что до совершеннолетия дочери станет опекуном внучки. – А когда дочь будет возвращаться из школы, я буду бегать на шабашки. Работаю буфетчицей в больнице, мне за смену полторы тысячи дают. Выплаты на ребенка Маша оформит, так что не пропадем. Тем более у нас свой огород, где выращиваем овощи и ягоды. После окончания девятого класса и сдачи ОГЭ Мария планирует поступать в колледж - на повара. Дочь хорошо готовит – стряпает пирожки и манники.

Бабушка говорит, что поначалу ей страшновато было, что Маша – сама еще девочка, а уже мамой решила стать. Мол, рано все это, но коли все так вышло, то отталкивать дочь она не стала, и во всем готова ей помогать.

Семья живет в трехкомнатной квартире, у Маши с дочкой – своя комната, где все готово к приезду малышки: кроватка, пеленки, соски, бутылочки…

Договорились также, что 18-летний папа малышки будет приходить – помогать Маше воспитывать дочь, но жить пока будет отдельно. Когда девушка подрастет, они узаконят свои отношения.

- Спасибо «Комсомольской правде» за то, что написали о нас, за ваше внимание, понимание и отзывчивость! – поблагодарила журналистов семья девятиклассницы.

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