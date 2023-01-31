Антон Немкин: Промедление в запуске новых сервисов ведет к их недоступности

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- Цифровая трансформация экономики становится сегодня основой конкурентоспособности и драйвером развития как конкретного бизнеса, так и всей страны в целом, - отметил член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель Цифровой долины Прикамья Антон Немкин. Парламентарий принял участие в работе круглого стола, посвященного цифровой трансформации бизнеса, государственных и общественных организаций Пермского края.

Его участники обсудили внедрение цифровых технологий, цифровая грамотность малого и среднего бизнеса в регионах, а также многие другие вопросы.

- В 2022 году развитие информационных технологий набрало небывалые обороты, - считает Антон Немкин. - Этому способствуют и уникальные возможности, которые государство предоставляет ИТ-индустрии. Государство идет навстречу бизнесу, вводит беспрецедентные льготы, старается подстроиться и адаптироваться под потребности рынка. Мир меняется, новые технологии все больше проникают в нашу жизнь. В этих условиях мы обязаны перестраивать все наши процессы, цифровизировать работу и бизнеса, и государства. Но важно делать это быстро: развиваемся не только мы, но и все остальные страны, и то, что мы упустим, сработает против нас. Промедление в запуске новых сервисов ведет к их недоступности для граждан, пробелы в импортозамещении - к зависимости от иностранных государств, а следствием недостаточного внимания к угрозам информационной безопасности станет не только срыв работы многих структур, но и технологическое отставание всей России.

В Пермском крае работа по цифровизации ведется активно. Если два года назад регион был на 34 месте среди 84 субъектов Российской Федерации по цифровой зрелости, то сейчас он поднялся на 18-е место. Об этом сообщил замглавы правительства Пермского края по информационному развитию, связи, туризму и молодежной политике Алексей Черников.

- А по цифровой трансформации мы поднялись с 64 места на 30. Мы понимаем, что помощь нашего регионального министерства бизнесу в большой мере заключается в содействии в получении государственных грантов. Наши ИТ-компании уже получили на свои проекты около 500 миллионов рублей от государства. Эту работу мы вместе с компаниями Пермского края и федеральными органами власти будем продолжать, - заявил Алексей Черников.

Сейчас, по словам зампреда правительства, в Пермском крае работает около полутора тысяч ИТ-компаний, порядка 400 из них аккредитованы на федеральном уровне и могут пользоваться федеральными мерами поддержки.

Доктор физико-математических наук, научный руководитель ООО «Бюро информационных технологий» Дмитрий Адрианов рассказал о применении современных технологий в системе государственного управления экономикой региона.

Директор технопарка MorionDigital Оскар Ягафаров рассказал о ресурсах цифровой трансформации и кадровых стартапах.

- Пермь постоянно дает поводы для гордости, - заметил Оскар Ягафаров. - Всемирно известных роботов производят в Перми, решения по навигации разрабатываются в Перми. Многие решения, которые закупает Москва, тоже создают наши пермяки. Я искренне верю, что Пермь может стать ИТ-столицей России, тем более что у нас есть сильная научная математическая школа.

Генеральный директор фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь добавил, что у региональных экспертов уже выработаны предложения по таким направлениям цифровой трансформации, которые позволят принципиально улучшить жизнь прикамцев.

Кроме того, отметил он, малому и среднему бизнесу региона необходима помощь в понимании цифровой действительности.

- Цифровая долина Прикамья вместе с торгово-промышленной палатой и Пермским университетом запустит в этом году специальную обучающую программу по цифровому ликбезу для ИТ-специалистов и руководителей компаний МСП Пермского края. Курс будет зарегистрирован в системе дополнительного образования, и все участники получат не только знания, но и официальные удостоверения о повышении квалификации, - сказал Алексей Ландарь.