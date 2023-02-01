«Был красивым, с постоянной улыбкой на лице». В спецоперации на Украине погиб молодой боец из Кудымкара

Максиме Бормотов. Фото: МОБУ "Гимназия №3" г. Кудымкара/ВКонтакте

В конце января в официальной группе Гимназии №3 города Кудымкара ВКонтакте опубликовали пост скорби о погибшем в спецоперации бывшем ученике - 27-летнем Максиме Бормотове. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» классный руководитель Максима Надежда Борисова вспоминает, что он был красивым, озорным и шутливым парнем, с постоянной улыбкой на лице.

- Максима воспитывали мама, бабушка и дедушка, - рассказывает Надежда Борисова. - Его дед - строгий, справедливый и отзывчивый мужчина. Благодаря ему наш класс объездил весь Кудымкарский район. Забьемся в его фургон - все 25 человек - и едем куда-нибудь с ночевкой. Он нас и привозил, и увозил. Бабушка у него просто замечательная, могла ни с того ни с сего в класс целое ведро яблок принести, бывало оставалась на уроки, помогала учителям. Мы ее звали наша классная бабушка. Максим рос очень хозяйственным, в походах и дров нарубит, и костер разведет. Он доучился до 9 класса, а потом поступил в лесной техникум, закончил он его или нет, я не знаю, но после была армия. Отслужив срочную службу, он вернулся в родной город, устроился на работу и у него родился ребенок, в котором, как и в жене, он души не чаял. Потом Максим зачем-то уехал в Пермь, записался добровольцем и ушел на спецоперацию.

Максим погиб 29 декабря 2022 года. 30 января его проводили в последний путь и похоронили на Центральном кладбище в Кудымкаре.

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