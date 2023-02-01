11 февраля в Пермском крае пройдет «Лыжня России»

К юбилею Перми в «Лыжне России» будет дистанция 1723 юбилейных метра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из вопросов, который рассматривали на заседании Правительства Пермского края 1 февраля, это вопрос о проведении в Пермском крае мероприятий в рамках празднования 300-летнего юбилея Перми.

В феврале в Прикамье пройдет около 10 мероприятий, это финал кубка России по биатлону в Чайковском, первенство России по фигурному катанию, Чемпионат России по спортивному и боевому самбо и другие.

11 февраля в Пермском крае традиционно пройдет «Лыжня России». Ожидается, что участие в ней примут более 10 тысяч человек. К юбилею Перми в гонке будет приурочена одна из дистанций - 1723 юбилейных метра. И скорей всего, она станет самой массовой.

«Лыжня России» пройдет на лыжной базе «Пермские медведи». Последние два года из-за пандемии коронавируса лыжная гонка проходила в дистанционном формате, но после того, как было объявлено, что «Лыжня» будет проходить в очном формате, участие в гонке здесь решили принять около пяти тысяч участников. Участникам здесь будут выдавать фирменные спортивные шапочки и стартовые номера.

Еще одной точкой проведения «Лыжни России» станет лыжная база «Прикамье».

- Понимаем, что количество желающих принято участие в лыжной гонке очень большое, поэтому предлагаем участникам зарегистрироваться на портале «Умный спорт», - отметила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. – Регистрация уже открыта, номера стремительно заканчиваются, успевайте.

Комиссия по допуску начнет работать с 09.00 утра. С расписанием забегов можно ознакомиться на портале Умный спорт Пермь.

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