Февраль в Перми. Фото: Павел Шатров

Февраль 2023 года в Перми не принесет суровых холодов и сильных снегопадов. В своих долгосрочных прогнозах погоды в Перми синоптики указывают на мягкий характер последнего календарного месяца 2023 года.

Рассказываем о прогнозе погоды в Перми по декадам февраля 2023 года.

Погода в Перми на первую декаду февраля 2023

В первой декаде февраля 2023 года в Перми ожидаются сильные перепады в температуре воздуха: почти от нулевой отметки до -20 градусов. Будет облачно.

В среду, 1 февраля 2023, погоду в Перми определит Скандинавский циклон. Ожидается небольшой снег. Дневная температура воздуха окажется самой высокой в предстоящем феврале 2023: от -1 до -3 градусов. Уже ночью температура понизится до -11…13 градусов.

В Перми со 2 февраля 2023 начнется постепенное понижение температуры воздуха. В период до 10 февраля 2023 дневная температура ожидается в пределах -5…-8 градусов. Колебания ночной температуры воздуха в первой декаде февраля 2023 окажутся более существенными. Если ночью со 2 по 7 февраля 2023 будет в пределах -10…-14 градусов, то на 8-10 февраля ожидается морозная погода: от -15 до -20 градусов.

Наиболее значительные осадки ожидаются в субботу, 4 февраля 2023.

Погода в Перми на вторую декаду февраля 2023

Во второй декаде февраля 2023 в Перми существенных изменений в погоде синоптики не обещают. Будет облачно, возможны небольшие осадки.

В период с 11 по 14 февраля 2023 температура воздуха днем будет от -8 до -11 градусов, ночью от -17 до -20 градусов. Ночью 14 февраля 2023 столбик термометра может опуститься ниже 20-градусной отметки.

В Перми с 15 по 18 февраля 2023 температура воздуха может повыситься до -5…-7 градусов, ночью в пределах -10…-14 градусов.

Последние дни второй декады февраля 2023 года в Перми вновь ожидается небольшой мороз: днем температура воздуха составит -12…-14 градусов, а ночью от -18 до -21 градусов. В эти дни может выглянуть из-за туч солнце.

Погода в Перми на третью декаду февраля 2023

Для погоды третьей декады февраля 2023 года в Перми будут характерны перепады температуры воздуха ночью и днем, что характерно для первых дней весны.

Если с 21 по 23 февраля 2023 днем еще будет прохладно в пределах -10…-12 градусов, то к концу месяца температура воздуха постепенно может повыситься до -3…-5 градусов. В эти дни ожидается умеренный снег.

Ночной разброс температуры воздуха в третью декаду февраля 2023 года окажется более существенным: от -10 до -19 градусов.

Точный ежедневный прогноз погоды февраля 2023 года можно узнать на сайте и социальных сетях «Комсомольской правды» в Перми.

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