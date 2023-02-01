Февраль в Перми.
Фото: Павел Шатров
Февраль 2023 года в Перми не принесет суровых холодов и сильных снегопадов. В своих долгосрочных прогнозах погоды в Перми синоптики указывают на мягкий характер последнего календарного месяца 2023 года.
Рассказываем о прогнозе погоды в Перми по декадам февраля 2023 года.
Погода в Перми на первую декаду февраля 2023
В первой декаде февраля 2023 года в Перми ожидаются сильные перепады в температуре воздуха: почти от нулевой отметки до -20 градусов. Будет облачно.
В среду, 1 февраля 2023, погоду в Перми определит Скандинавский циклон. Ожидается небольшой снег. Дневная температура воздуха окажется самой высокой в предстоящем феврале 2023: от -1 до -3 градусов. Уже ночью температура понизится до -11…13 градусов.
В Перми со 2 февраля 2023 начнется постепенное понижение температуры воздуха. В период до 10 февраля 2023 дневная температура ожидается в пределах -5…-8 градусов. Колебания ночной температуры воздуха в первой декаде февраля 2023 окажутся более существенными. Если ночью со 2 по 7 февраля 2023 будет в пределах -10…-14 градусов, то на 8-10 февраля ожидается морозная погода: от -15 до -20 градусов.
Наиболее значительные осадки ожидаются в субботу, 4 февраля 2023.
Погода в Перми на вторую декаду февраля 2023
Во второй декаде февраля 2023 в Перми существенных изменений в погоде синоптики не обещают. Будет облачно, возможны небольшие осадки.
В период с 11 по 14 февраля 2023 температура воздуха днем будет от -8 до -11 градусов, ночью от -17 до -20 градусов. Ночью 14 февраля 2023 столбик термометра может опуститься ниже 20-градусной отметки.
В Перми с 15 по 18 февраля 2023 температура воздуха может повыситься до -5…-7 градусов, ночью в пределах -10…-14 градусов.
Последние дни второй декады февраля 2023 года в Перми вновь ожидается небольшой мороз: днем температура воздуха составит -12…-14 градусов, а ночью от -18 до -21 градусов. В эти дни может выглянуть из-за туч солнце.
Погода в Перми на третью декаду февраля 2023
Для погоды третьей декады февраля 2023 года в Перми будут характерны перепады температуры воздуха ночью и днем, что характерно для первых дней весны.
Если с 21 по 23 февраля 2023 днем еще будет прохладно в пределах -10…-12 градусов, то к концу месяца температура воздуха постепенно может повыситься до -3…-5 градусов. В эти дни ожидается умеренный снег.
Ночной разброс температуры воздуха в третью декаду февраля 2023 года окажется более существенным: от -10 до -19 градусов.
Точный ежедневный прогноз погоды февраля 2023 года можно узнать на сайте и социальных сетях «Комсомольской правды» в Перми.
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