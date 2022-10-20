Какому банку доверить свою зарплату?

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Выбор банка для открытия зарплатной карты –это задачка, над которой действительно стоит задуматься. Привилегии и специальные условия, которые предоставляют банки зарплатным клиентам, могут приносить дополнительный доход и приятные бонусы. А денег, как известно, много не бывает. Расскажем, на что следует обращать внимание при выборе банка, которому вы доверите свою зарплату.

Всегда рядом

Оцените, насколько лично вам удобно пользоваться картой конкретного банка. Например, Сбер имеет развитую сеть офисов и банкоматов в регионе. А мобильное приложение Сбербанк Онлайн позволит совершать большинство банковских операций прямо на экране вашего смартфона. Перевести деньги близким, оплатить услуги ЖКХ, пополнить вклад, погасить кредит – все эти вопросы можно решить за считанные минуты. А если вы подключите функцию «Автоплатеж», Сбер возьмет на себя все рутинные обязанности по контролю сроков оплаты всех ваших счетов и кредитов. Тем самым вы получите больше свободного времени на занятие любимым делом или общение с близкими.

Кредиты «для своих»

Если вы – зарплатный клиент Сбера, оформить кредит вам будет не только проще, но и выгоднее. Для своих зарплатных клиентов банк предлагает специальную процентную ставку на кредиты. Вам не потребуется подтверждать свой доход справками – банк и так знает о ваших доходах. Кредит можно взять за несколько минут онлайн без посещения отделения Сбера. Аналогично потребительским кредитам зарплатные клиенты могут оформить в банке ипотеку на особенно привлекательных условиях.

Деньги до зарплаты

Никто не застрахован от неудобной ситуации: до зарплаты еще далеко, а деньги нужны прямо сейчас. Чтобы клиентам не приходилось просить в долг у близких или друзей, в мобильном приложении СберБанк Онлайн для зарплатных клиентов Сбера доступен сервис «Деньги до зарплаты». Банк одолжит вам до половины зарплаты на 1 месяц по низкой ставке.

Бонусы и привилегии

Зарплатные клиенты Сбербанка имеют и другие привилегии. Например, повышенные бонусы СберСпасибо, возможность оформить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, промокоды на скидку в СберМегаМаркете, СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ и т. д. В СберБанк Онлайн все привилегии для зарплатных клиентов хранятся в одном месте. Чтобы воспользоваться предложением, зайдите в приложение, нажмите «Профиль» в левом верхнем углу, зайдите в «Бонусы и привилегии», выберите зарплатную карту, перейдите во вкладку «Зарплата на Сбер», нажмите «Смотреть всё», выберите нужное предложение банка или партнёров и следуйте подсказкам.

Как стать зарплатным клиентом Сбера?

Любой житель Пермского края может сделать свою дебетовую карту Сбербанка зарплатной и получать положенные привилегии. Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов:

Шаг 1. Зайдите в приложение "Сбербанк Онлайн", выберите карту и нажмите "Настройки".

Шаг 2. Выберите "Сделать зарплатной" в выпадающем списке.

Шаг 3. Нажмите "Подтвердить", когда появится уведомление о готовности заявления.

Шаг 4. Нажмите "Открыть заявление".

Шаг 5. Распечатайте, подпишите и передайте его бухгалтеру или руководителю. Карта станет зарплатной после первой выплаты.