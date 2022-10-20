«Юбилей — это повод поблагодарить свои корни»: в Перми «Хор турецкого» дал концерт в честь 60-летия основателя коллектива

Фото: Лела Минадзе

В пермском ДК Солдатова 19 октября «Хор Турецкого» представил программу «Мне 60 и это ЗДОРОВО!» в честь юбилея руководителя коллектива. Народный артист России Михаил Турецкий является продюсером арт-групп «Хор Турецкого» и «Soprano Турецкого», в которых сочетаются вокальное и актерское мастерство.

«Я решил отметить свой день рождения с городами, которые имеют для меня большее значение. Первый концерт в ДК Солдатова я дал в 2004 году. Тогда я был поражен, что люди пришли в сменной обуви, во фраках, вечерних платьях. Пермь — город интеллигентных людей, которые очень бережно и трепетно относятся к искусству», — отметил Михаил Турецкий.

В юбилейной программе прозвучали музыкальные хиты разных эпох и стилей: классика и фольклор, опера и рок, блюз и романсы, а также новые песни «Хора Турецкого».

«Юбилей — это повод поблагодарить свои корни, свою страну, своих родителей, учителей и слушателей. Сегодня праздник должен быть просветительским, в соответствии с духом времени не очень развлекательным, поэтому юбилей ушел в разряд благодарности. Сейчас нужна музыка о любви к жизни, которая поддерживает и делает уверенным в завтрашнем дне», — подытожил народный артист.

Дальше с юбилейной программой «Хор Турецкого» поедет в Псков, Нижний Новгород, Уфу, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие города страны.

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