Губернатор Пермского края проведет 20 октября первое заседание штаба по территориальной безопасности

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- Сегодня, 20 октября, в Пермском крае пройдет первое заседание штаба по территориальной безопасности. Решения, которые на нем примут, будут озвучены сегодня вечером, - сообщил «КП-Пермь» источник в правительстве региона.

Напомним, 19 октября Указом президента России Владимира Путина в Пермском крае ввели режим «базовой готовности». Мы писали, что это значит для населения, подробности можно посмотреть в нашем материале. Буквально тут же последовала реакция губернатора Дмитрия Махонина, он поручил создать оперативный штаб, куда войдут представители всех силовых ведомств: Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и представители органов публичной власти.

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