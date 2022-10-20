Универсальная ярмарка. Фото: Александр ХИТРОВ

До конца 2022 года универсальные, сельскохозяйственные и праздничные торговые ярмарки в районах Перми будут проводиться еженедельно.

Жители и гости Перми на ярмарках смогут приобрести продукцию местных производителей, включая свежие продукты, товары для дома, сада и многое другое. Часть товаров будут предлагаться со скидками.

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края предоставило список торговых ярмарок в Перми с датами и местами их проведения до конца 2022 года:

Мотовилихинский район

- 20-21 октября универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10

Свердловский район

- 20-21 октября универсальная ярмарка на Комсомольском пр., 91/2

- 26-28 октября универсальная ярмарка на Комсомольском пр., 79

Кировский район

- 2-4 ноября праздничная универсальная ярмарка на ул. Ласьвинской¸18

- 2-4 ноября праздничная универсальная ярмарка на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова

Мотовилихинский район

- 9-11 ноября праздничная универсальная ярмарка на ул. Крупской, 42

- 16-18 ноября универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10

Индустриальный район

- 23-25 ноября универсальная ярмарка на ул. Мира, 39

Свердловский район

- 30 ноября - 2 декабря универсальная ярмарка на Комсомольском пр.,, 91/2

Мотовилихинский район

- 7-9 декабря универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10

Кировский район

- 14-16 декабря универсальная ярмарка на ул. Ласьвинской¸18

- 14-16 декабря универсальная ярмарка на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова

Индустриальный район

- 21-23 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Мира, 39

- 21-23 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Советской Армии, 33

- 28-30 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Мира, 39

Мотовилихинский район

- 28-30 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10

Время работы ярмарок с 12:00 до 20:00. (0+)

Список универсальных ярмарок в Перми уточняется ежемесячно.

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