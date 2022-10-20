Универсальная ярмарка.
Фото: Александр ХИТРОВ
До конца 2022 года универсальные, сельскохозяйственные и праздничные торговые ярмарки в районах Перми будут проводиться еженедельно.
Жители и гости Перми на ярмарках смогут приобрести продукцию местных производителей, включая свежие продукты, товары для дома, сада и многое другое. Часть товаров будут предлагаться со скидками.
Министерство агропромышленного комплекса Пермского края предоставило список торговых ярмарок в Перми с датами и местами их проведения до конца 2022 года:
Мотовилихинский район
- 20-21 октября универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10
Свердловский район
- 20-21 октября универсальная ярмарка на Комсомольском пр., 91/2
- 26-28 октября универсальная ярмарка на Комсомольском пр., 79
Кировский район
- 2-4 ноября праздничная универсальная ярмарка на ул. Ласьвинской¸18
- 2-4 ноября праздничная универсальная ярмарка на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова
Мотовилихинский район
- 9-11 ноября праздничная универсальная ярмарка на ул. Крупской, 42
- 16-18 ноября универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10
Индустриальный район
- 23-25 ноября универсальная ярмарка на ул. Мира, 39
Свердловский район
- 30 ноября - 2 декабря универсальная ярмарка на Комсомольском пр.,, 91/2
Мотовилихинский район
- 7-9 декабря универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10
Кировский район
- 14-16 декабря универсальная ярмарка на ул. Ласьвинской¸18
- 14-16 декабря универсальная ярмарка на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова
Индустриальный район
- 21-23 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Мира, 39
- 21-23 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Советской Армии, 33
- 28-30 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Мира, 39
Мотовилихинский район
- 28-30 декабря праздничная универсальная ярмарка на ул. Уинской, 10
Время работы ярмарок с 12:00 до 20:00. (0+)
Список универсальных ярмарок в Перми уточняется ежемесячно.
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