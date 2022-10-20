Фото: Госдума РФ.

На пленарном заседании Госдумы 19 октября 2022 года депутаты в первом чтении приняли законопроект, предлагающий снять ограничения в заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в отношении объектов в сфере ИТ.

Дополнительные инструменты для развития

Как сообщил один из авторов законопроекта, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Антон Немкин, предлагаемые поправки создают условия для использования концессионерами в своей работе любого объекта ИТ и технических средств, обеспечивающих его функционирование – программ, баз данных, компьютеров и серверов. Принятие проекта позволит создать дополнительные инструменты достижения национальной цели развития РФ «Цифровая трансформация».

- Цель изменений состоит в создании дополнительных стимулов для привлечения частных инвестиций в ИТ-проекты на муниципальном уровне, в том числе для ускоренного внедрения различных элементов «умного города», - поясняет Антон Немкин.

В 2018 году Госдума РФ приняла закон, который позволил заключать соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения в отношении объектов ИТ на региональном и федеральном уровнях. При этом был установлен запрет на создание ИТ-проектов в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП), а в отношении концессионных соглашений муниципального уровня норму сформулировали неопределенно.

Такая ситуация значительно затрудняет развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в муниципальных образованиях. В первую очередь запрет препятствует привлечению органами местного самоуправления внебюджетных средств на реализацию необходимых проектов в сфере информационных технологий, в том числе на проекты по цифровизации городского хозяйства и созданию «Умных городов» с применением технологий искусственного интеллекта.

С учетом складывающейся практики принятый депутатами законопроект предлагает усовершенствовать правовое регулирование отдельных вопросов, связанных с заключением и исполнением концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (далее - ГЧП) и муниципально-частном партнерстве (далее - МЧП). Поправки затрагивают вопросы развития и интеграции искусственного интеллекта и других информационных технологий отечественного производства, а также устраняет ряд законодательных барьеров, препятствующих реализации перспективных ИТ-проектов по моделям ГЧП, МЧП и концессии.

- Именно органы местного управления первыми получают от жителей обратную связь по вопросам развития территорий. Наш законопроект предлагает дать муниципалитетам возможность оперативно реагировать на такие запросы и запускать проекты цифровизации городской среды с привлечением частных инвестиций. Речь может идти о создании публичных WiFi-сетей, разработке цифровых платформ и сервисов для предоставления муниципальных услуг, о внедрении систем электронного участия граждан в решении вопросов местного значения и других направлениях, - считает депутат Госдумы РФ Антон Немкин.

Проект также предлагает устранить требование для предпринимателя-участника концессии ставить на баланс и амортизировать объекты интеллектуальной собственности, переданные в концессию от государства.

В случае принятия законопроекта концессионер сможет использовать в рамках соглашения любой объект ИТ, а также технические средства, обеспечивающие его функционирование, в том числе компьютеры и серверы.

Повышение инвестиционной привлекательности

Авторы законопроекта также внесли еще ряд поправок, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности концессионных соглашений для бизнеса. Председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин отмечает, что проект предлагает разрешить концессионерам использовать имеющиеся разработки при создании новых объектов ИТ. Сейчас это возможно только при переработке или модификации компьютерных программ и баз данных. Кроме того, предлагается расширить права концессионера на использование объектов соглашений, в том числе для предпринимательской деятельности.

- Сегодня такое право есть только в отношении информационных систем. Наши поправки позволят сделать реализацию типовых проектов значительно дешевле за счет применения уже созданных решений, - подчеркнул Максим Топилин.

Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года утверждена распоряжением Правительства РФ 19 августа 2020 года. Она относит совершенствования регулирования для внедрения систем искусственного интеллекта, необходимых для реализации «Умного города», к одной из основных отраслевых задач. При этом в концепции подчеркнута необходимость развития законодательства в сферах ГЧП и муниципального управления.

Антон Немкин убежден, что настоящие изменения станут одним из ключевых элементов в работе по гармонизации законодательства России, затрагивающего эти вопросы.

«Система полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения позволит регионам значительно активизироваться в направлении цифровой трансформации экономики и облегчит интеграцию отечественных ИТ-разработок. Необходимость и актуальность предлагаемых нами поправок стала особенно очевидна в ходе внедрения ИТ-продуктов в рамках исполнения программы «Умный город» во многих регионах страны», - говорит парламентарий.

Законопроект вносит правки в Федеральные законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правительство РФ проект поддержало. В редакции проекта, принятой Государственной Думой РФ в первом чтении, замечания правительства уже учтены.

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