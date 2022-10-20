На Пермский край надвигаются снегопады и похолодание

В Прикамье надвигаются снегопады. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень в этом году в Прикамье выдалась чудесная, теплая, осадков было мало, но ей на смену подступают холода и снег.

Уже сегодня, 20 октября, на северо-востоке края идет снег, белые хлопья полетели в Губахе и Кизеле. Синоптики рассказали, что в ближайшие дни прояснений не ожидается. Особенно это касается восточных, северо-восточных районов, там снегопады ожидаются всю предстоящую неделю и к концу октября там возможен приличный снежный покров.

- В Перми осадков на этой неделе было мало, а вот в Губахе, наоборот, было много дождей и такая ситуация сохранятся до субботы включительно, - говорит Андрей Шихов, кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ. – В регион придет постепенное похолодание. Снежный покров на северо-востоке к вечеру субботы возможен до 10 мм, но он, скорее всего, растает, так как в понедельник к нам придет очередной циклон, будет поступать более теплый воздух, и мы увидим значения в +2…+4 градуса, также пройдет дождь.

В пятницу и в субботу на всей территории Пермского края пройдут кратковременные снежные заряды, температура будет близкой к 0 градусов., а затем может установиться отрицательная среднесуточная температура воздуха.

Синоптики говорят, что самой холодной будет ночь на воскресенье, столбик термометра опуститься до – 4 градусов. По предварительному прогнозу, на следующей неделе в Перми ночью может похолодать до – 5 гарусов, а в других районах может быть и еще холоднее. В Перми на более серьезный снег можно рассчитывать во вторник, 25 октября.

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