Губернатор Прикамья ответил на главные вопросы о частичной мобилизации

Очередной прямой эфир губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в основном был посвящен вопросам частичной мобилизации и помощи семьям мобилизованных. Остальные поднятые проблемы также касались проходящей спецоперации.

Накануне глава Прикамья побывал в учебных центрах в Елани и Тюмени. В соцсетях разошелся видеоролик оттуда, который вызвал много разговоров.

Дмитрий Махонин отметил, что поездка была очень полезной.

- Эмоции людей понять можно, они оказались оторванными от семей в непривычной для себя обстановке, - объяснил он. - Настрой у всех разный, но у большинства боевой.

Сейчас в регионе принято решение о выплате по 100 тысяч рублей тем, кто будет направлен в зону проведения специальной военной операции. Раньше сделать это не получалось – у военкомата не было таких списков. Сейчас в учебные центры выехали социальные работники и юристы, которые будут принимать от бойцов заявления на эти выплаты, а тем, кому необходимо, помогут составить нужные доверенности и лицензии.

- Также они запишут номера одной или нескольких карт, на которые нужно будет перечислить деньги, - объяснил Дмитрий Махонин. - Можно будет какие-то части суммы перевести родным или даже знакомым. Деньги придут в течение 5 дней после отправки из учебного центра в зону СВО.

Даже если человека по каким-либо причинам вернут оттуда домой, как пояснил он, возвращать выплаты не придется.

Помимо этого в Прикамье принято решение о выплате по 15 тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованного. Обращаться за ними в органы соцзащиты можно уже сейчас. Также главам муниципалитетов дано поручение проработать вопрос об освобождении их семей от оплаты за детские садики.

С «точечными» проблемами – к социальным участковым

В ходе посещения учебных центров Дмитрий Махонин собирал записки от бойцов с просьбами помочь решить ту или иную проблему.

- Кроме общих вопросов возникает много точечных, которые также нужно решить, - объяснил он. - Например, было полтора десятка обращений с просьбами помочь семьям с дровами на зиму. Один парень из Чердынского района попросил, чтобы дрова покололи помельче, поскольку его дедушка не может их наколоть. Насколько я знаю, дрова ему уже привезли.

Жизненные ситуации возникают самые разные. Например, супруги не зарегистрировали свои отношения, хотя счастливо жили и воспитывали детей.

- Во всех случаях нужно обязательно обращаться к социальным участковым, которые есть во всех районах, - посоветовал Дмитрий Махонин.

Ошибки мобилизации и кредитные каникулы

Обращения по поводу ошибок, связанных с мобилизацией, как прозвучало во время прямого эфира, принимают в Общероссийском народном фронте – по телефону или в письменном виде через сайт ОНФ. Хотя есть и другие каналы обратной связи, например, портал Обращайтесь.рф.

Если есть жалобы на состояние здоровья, - те, кто уже находится в учебных центрах, должны обратиться в медпункт. А всем остальным бойцам запаса лучше всего заранее представить в военкомат справки и заключения из лечебных учреждений.

Много вопросов поступило по поводу кредитных каникул. Дмитрий Махонин сообщил, что провел встречу с руководителями региональных отделений банков, в каждом из них будут выделены ответственные по этой теме. Кроме того банкиры пообещали разработать единую форму заявлений. Она должны появиться на региональном сайте «Помощь здесь».

Присутствовавшая на прямом эфире председатель Пермского краевого совета матерей Ирина Ермакова пообещала, что этот портал заработает уже на следующей неделе. На нем будет также представлена и другая нужная и полезная информация.

Волонтеры делают важное дело

Жители Прикамья поинтересовались, чем и каким образом обеспечивают мобилизованных бойцов, и как относиться к тому, что к делу их обеспечения подключаются волонтеры.

Дмитрий Махонин сообщил, что в учебных пунктах обеспечивают бойцов обмундированием, а вот каски и бронежилеты должны, очевидно, выдать уже в частях, если это потребуется. Тем не менее, по его словам, власти будут координировать работу волонтеров и помогать им. Они, по его словам, делают важное и полезное дело.

- Например, выяснилось, что на предприятии «Кираса», которое занимается изготовлением бронежилетов, могли бы увеличить выпуск такой нужной сейчас продукции, но для этого элементарно не хватает рабочих рук, - привел пример губернатор. - Теперь к шитью бронежилетов подключились студенты одного из техникумов. В одной из аптечных сетей мы сделали заказ на 5 тысяч индивидуальных аптечек. Потом нам оттуда позвонили и сообщили, что решили передать их бесплатно. Сейчас мы формируем набор необходимых лекарств для ухода за ранеными - по списку, который передал нам в Елани мобилизованный медицинский работник. И также не откажемся от помощи предприятий.

Будут оказывать краевые власти поддержку и оборонным заводам, которые сейчас испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы. Для этого в регионе разработаны различные программы.

КСТАТИ

Школы и садики строить не перестанут

Не отразятся ли дополнительные бюджетные расходы на возведении школ и детских садов?

Дмитрий Махонин ответил на этот вопрос определенно:

- Никаких предпосылок для этого пока нет. Ни по одному из объектов сроки не будут перенесены «вправо». Наоборот, сейчас мы запускаем проект «Школьный двор». В десятках школ Пермского края будут приведены в порядок школьные дворы.