Указ Президента РФ.

Президент России 19 октября 2022 года подписал указ о введении на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военного положения – максимальный уровень реагирования.

На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя вводится средний уровень реагирования; территориях Центрального и Южного федеральных округов – уровень повышенной готовности.

На остальных территориях РФ начинает действовать уровень базовой готовности.

Указ президента РФ № 756 от 19 октября «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации» вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уровень базовой готовности в Пермском крае

В Пермском крае 19 октября 2022 года вводится уровень базовой готовности.

В рамках уровня базовой готовности высшие должностные лица (органы исполнительной власти) осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населений и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Меры на уровне базовой готовности в Пермском крае

Высшие должностные лица Пермского края реализуют следующие меры:

- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей природной среды;

- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей природной среды.

Создание Оперативного штаба на уровне базовой готовности в Пермском крае

Высшим должностным лицам субъектов РФ поручается создать Оперативные штабы.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе будет создан Оперативный штаб, куда войдут представители: Минобороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и представители органов публичной власти.

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