Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 19 октября, стало известно, что Пермский край попал в список регионов, где Указом президента России Владимира Путина введен режим «базовой готовности». Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Что это значит:

- В регионе усилят контроль охраны общественного порядка и важных объектов;

- Вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и тех, что представляют повышенную опасность для жизней населения и окружающей среды.

На самом деле, этот указ, в основном, важен для губернатора региона, который теперь наделяется более гибкими полномочиями в части обеспечения безопасности территории. Согласно указу президента, помимо выше перечисленного, власти могут принять решение о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также о реализацию мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Реакция губернатора

«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе будет создан Оперативный штаб, куда войдут представители всех силовых ведомств. Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». Согласно ему, во всех регионах России создаются оперативные штабы во главе с главами субъектов, в которые войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и представители органов публичной власти», - прокомментировали Указ президента в правительстве Пермского края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru