Гарантии и права отцам. Фото: ПФР.

В России продолжается популяризация отцовство в воспитании детей. В 2021 году был введен День отца. Кроме того, государство заботится о семьях, предоставляет равные социальные гарантии и пенсионные права не только мамам, но и папам. В Пенсионном фонде России рассказали об основных правах и гарантиях отцов в 2022 году.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Право на пособие имеет один из родителей либо опекун. Мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Материнский (семейный) капитал (МСК)

Мужчина имеет право на получение сертификата МСК, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года).

Также отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Мужчина имеет право на получение пособия:

- если является не работающим, а также при условии, что мать лишена родительских прав или ограничена в них;

- если мать умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующими;

- если мать признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.

Пособие на ребенка с 8 до 17 лет

Может получать и отец ребенка. Условия оформления одинаковые, как для мужчин, так и для женщин. Выплата назначается при условии комплексной оценки нуждаемости семьи и доход на одного члена семьи не превышает в прожиточный минимума на душу населения в регионе проживания

Ежемесячная выплата по уходу

Одному из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы может быть установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей, если он, являясь трудоспособным гражданином, не работает, а осуществляет уход за ребенком.

Время ухода будет засчитываться в стаж в качестве нестрахового периода, за который начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год ухода.

Досрочная пенсия

Право на досрочную пенсию имеет один из родителей ребенка-инвалида, воспитавший его до достижения возраста 8 лет. Если данным правом воспользовался отец, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа, и правом досрочного выхода на пенсию не воспользовалась мать ребенка.

Доплата за иждивенца

Если на иждивении родителей-пенсионеров есть нетрудоспособные члены семьи (несовершеннолетний ребенок или студент очной формы обучения в возрасте до 23 лет), то одному из них положено увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Оформить доплату за иждивенца имеет право как мать, так и отец.

Если есть вопросы

Узнать контакты регионального отделения ПФР можно на сайте: pfr.gov.ru/contacts/counseling_center/reg_lines

Телефон горячей линии ПФР: 8 (800) 600-00-00.

Региональный контакт-центр ПФР: 8 (800) 600-02-73.

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