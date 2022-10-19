«Сами для себя и для родного города».В Перми прошел городской форум общественности

Фото: городская администрация.

В это утро возле Завода Шпагина многолюдно: сюда подходят пермские общественники - представители территориального общественного самоуправления, некоммерческих организаций, научного и бизнес-сообщества, волонтеры, руководители города, пермских предприятий. А также - гости из других регионов.

Все они пришли поучаствовать в городском форуме общественности «Пермь - город один на миллион» - поделиться и напитаться идеями, совместно обсудить, какой вклад им по силам внести в развитие современного города.

«Полезную идею всегда поддержат»

Пришедшие рассаживаются в зале, подготовленном для пленарной сессии. А рядом их уже ждут залы-площадки для дискуссий, коворкинга и мастерских для НКО.

- Я хотела бы поделиться тем, как мы организовывали детскую и спортивную площадки возле наших домов, - рассказывает о своих планах председатель ТОС «Авангард» Свердловского района Светлана Кудинова. - У нас проживает много молодых семей в том же малосемейном общежитии. Мы подробно проговаривали с ними и с городскими экспертами, какие и где расставить тренажеры. Это и есть наш основной секрет - максимально привлекать для проработки наших проектов самих жителей города.

Общественница рассказала, что благодаря этому у них теперь нет проблем с вандализмом, как бывало раньше. И площадки получились удобными - на них приходят мамы с детьми даже из других микрорайонов.

- Если люди делают что-то для себя и для родной Перми, они гораздо бережнее относятся к благоустроенному пространству, - объяснила председатель ТОСа. - Теперь на форуме я хотела бы посоветоваться с коллегами, как насытить наш микрорайон спортивными событиями. Напитаемся идеями, обсудим их с горожанами, и, возможно, родится еще один проект. И мы уже по опыту знаем: полезные для людей инициативы всегда находят поддержку у руководителей города.

Общий дом на миллион жителей

И вот стартует пленарная сессия «Пермь - город возможностей». Участников приветствует и благодарит за активность глава Перми Алексей Дёмкин:

- Наш форум мы назвали «Пермь - город один на миллион», потому что у нас один общий дом на всех, - объясняет Алексей Дёмкин. - И наша задача сделать жизнь в нем более комфортной. Уверен, что сегодня на форуме произойдет полезный обмен опытом, и родятся новые идеи, которые будут служить этой цели.

Глава города напомнил, что нынешний форум проходит под знаком грядущего 300-летия города.

- Мы готовимся к этому знаковому юбилею уже на протяжении нескольких лет, - отмечает он. - Пермяки и гости столицы видят, как преображается город, обновляются фасады, реконструируются общественные пространства и дороги. Свой вклад в развитие города вносят и некоммерческие организации, которых мы по праву считаем нашими важными партнерами. То, как мы встретим юбилейный год, во многом зависит от общественности, которая активно принимает участие в жизни Перми.

Соединить усилия двух городов в приветственном слове к участникам форума предлагает глава Екатеринбурга Алексей Орлов:

- Благодаря заключенному в этом году соглашению о сотрудничестве между Пермью и Екатеринбургом наши добрососедские отношения вышли на новый уровень, - отмечает он. - Совместная работа двух городов ведется по самым разным направлениям, начиная от развития туризма до совершенствования системы муниципального управления. В следующем году Пермь и Екатеринбург отметят свое 300-летие. Считаю плодотворным объединение наших усилий в подготовке к юбилейным торжествам.

О готовности перенимать опыт Перми говорит и председатель городской Думы Ижевска Фарит Губаев. На форуме прозвучала информация - в Перми активно действуют 106 ТОСов - объединений общественного самоуправления. Они, например, реализуют инициативы граждан по благоустройству территорий, проведению досуговых, спортивных мероприятий.

- Нам повезло, что у нас есть такой креативный сосед, - признался Фарит Губаев. - В Перми накоплены большие компетенции в развитии территориального общественного самоуправления, мы планируем перенимать пермский опыт в Ижевске. У нас пока всего 5 объединений ТОС, которые расположены в коттеджных поселках и образованы под локальные задачи. Опыт Перми показывает, что они должны быть во всех микрорайонах и способны играть важную роль в создании городской среды, удобной для людей.

Пример для подражания

Исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев подчеркнул, что развитие пермской системы НКО ценят в Приволжском федеральном округе.

- Еще в 2000 году я приезжал в Пермь изучать опыт пермских ТОС, которые уже в то время были созданы во всех районах города, - отметил Владимир Репринцев. - Пермский опыт создания системы общественного самоуправления оказался востребованным, Пермь является примером для многих городов Приволжья в этом направлении.

Действительно, система некоммерческих организаций в городе на Каме становится неотъемлемым элементом городской жизни.

- Они являются очень важной составляющей жизни Перми, - оценил вклад общественников исполняющий обязанности заместителя главы администрации Перми Александр Молоковских. - В городе зарегистрировано более 2 тысяч НКО. Это те люди, которые вместе с городскими властями обсуждают проблемы, существующие на территории города. Именно благодаря активности и неравнодушию общественности удается достаточно оперативно решать все возникающие вопросы и улучшать качество жизни горожан.

Большое дело состоит из малых

После пленарной сессии участников форума ждали различные площадки, касающиеся самых разных аспектов работы НКО: «Горизонты ТОС: развитие и перспективы», «Внешние связи городского сообщества», «Экология города. Добровольчество на природных территориях». Они имели возможность посетить коворкинги «Лаборатория городских инициатив», «Ресурс деятельности в условиях неопределённости» и «Открытое пространство «Я. Пермь. Будущее».

- Я рассчитывала, что почерпну немало идей по проведению спортивных мероприятий в нашем микрорайоне, так и произошло, - призналась Светлана Кудинова. - Например, меня вдохновил опыт волонтеров микрорайона Гайва. Они развивают проект «РОССФИТ - спорт во дворах Орджоникидзевского района» для разных групп населения: детей, молодежи и людей зрелого возраста. В шаговой доступности мобильная группа из тренеров проводит для горожан тренировки по физической подготовке. Это очень удачное решение! Вообще, было бы здорово создать по итогам форума некий банк идей!

- А мы уверились в востребованности нашего ноу-хау - мы привлекаем в наши волонтерские ряды не только молодежь, но и людей зрелого возраста, - поделилась впечатлениями от форума председатель ТОС «Черняевский» Индустриального района Ольга Коноплева. - Например, женщины микрорайона занимаются у нас в кружке вязанием. Коллегам был интересен наш опыт того, как мы вовлекаем в активное проведение досуга горожан разных поколений. Например, в обновленном концертном зале общественного центра будет давать представления для детей и взрослых всего района наш молодежный кукольный театр «Лесные истории».

Подобные малые дела приводят к значительному эффекту - люди чувствуют себя уютно в своем родном городе.

- Каждый раз, когда я приезжаю в Пермь, я вижу, что город развивается, как реализуются все новые инициативы горожан, как приводятся в порядок исторические здания, реконструируется инфраструктура, - рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, который специально приехал в Пермь для участия в форуме. - Такую работу невозможно было бы проводить без поддержки и участия жителей города.

Предполагается, что форум «Пермь - город один на миллион» станет ежегодной площадкой для общения представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества.