«Мистике быть!»: Сергей Федотов рассказал, куда переедет его театр «У Моста»

Фото: Театр «У Моста»

Пермский театр «У Моста» готовится к переезду на новое место. Об этом «КП-Пермь» рассказал художественный руководитель Сергей Федотов.

Что? Где? Когда?

Театр «У Моста» разместится в здании бывшего ДК ВКИУ по улице Окулова, 5. Сейчас там делают ремонт зала и сцены. На данный момент обсуждается стоимость аренды. Первый спектакль на новом месте планируют показать зрителям этой весной.

Уже 30 лет театр «У Моста» располагается в здании по улице Куйбышева, 11. После переезда от него не откажутся. «Мы будем играть одновременно в двух зданиях. Масштабные спектакли, такие как «Мастер и Маргарита», «Дракула», «Франкенштейн», «Идиот», На дне», будут играться во ВКИУ в большом формате, а камерные постановки, например, «Вий» и спектакли по МакДонаху — в старом здании», — рассказал Сергей Федотов.

Поле переезда старое здание временно нужно будет закрыть на ремонт, чтобы устранить существующие пожарные предписания.

Это лучший вариант

Сейчас в здании театра «У Моста» зрительский зал рассчитан на 200 человек, а ширина сцены составляет 6 метров. Как отметил художественный руководитель, для театра это очень мало. К таким условиям приходится постоянно подстраиваться.

Для сравнения, в ДК ВКИУ зал сможет вместить порядка 500 зрителей. Сцена в разы шире — 17 метров. «Наш зал может увеличиться в 2,5 раза. Конечно, там больше возможности», — отметил Сергей Федотов.

Фото: Google Карты/здание бывшего ДК ВКИУ

В старом здании театра нет мастерских, а в ДК ВКИУ очень много помещений, поэтому таких проблем не возникнет. «Самое главное — в ДК ВКИУ есть возможность обустроить гримерки для артистов. Мы 30 лет существуем в нашем здании, и у нас нет полноценных гримерок. В гримерных комнатах даже нет воды», — рассказал художественный руководитель театра.

По словам Сергея Федотова, новое место подходит как нельзя лучше: «Про этот ДК мы узнали очень давно. Он пустует уже примерно лет 15. Это бывший советский дом культуры, построенный по всем нормативам. Для театра он подходит просто идеально».

Сохраним мистическую направленность

Театр «У Моста» известен как мистический. Спектакли там яркие и нестандартные. От своей направленности театр отказываться не собирается. Более того, он планирует развивать ее еще сильнее.

«Само здание, фойе и все другие помещения будут оформлены в стиле театра «У Моста». Мы свою ауру мистического театра не потеряем. Все оформление будет такое же, как и в нашем старом здании», — поделился Сергей Федотов.

В фойе есть панорамное окно, которое смотрит прямо на Камский мост, что символично. Также худрук театра отметил, что здание ДК ВКИУ само выглядит как мост: «Здесь идеальное место и по расположению, и по атмосфере здания. Оно стоит на столбах, на опорах — очень красивое, похоже на летящий мост».

Сергей Федотов назвал еще одну причину, почему расположение нового места так хорошо подходит театру: «ДК ВКИУ находится рядом с нашим старым зданием. Если мало ли люди перепутают и придут не в то здание, ровно 4 минуты понадобится, чтобы дойти до нужного».

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