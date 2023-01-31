В Перми определили два места под памятник Строгановым

Портрет барона Григория Строганова из коллекции Пермской галереи.

В прошлом году в Перми прошло интернет-голосование – кому из выдающихся земляков будет установлен памятник к 300-летию города. На выбор пермякам было предложено девять кандидатур: это известные писатели, спортсмены, общественные деятели и благотворители, сделавшие значительный вклад в развитие и прославление пермской земли.

В итоге были выбраны писатель Павел Бажов и династия Строгановых, которая очень многочисленна. И так как сложно выбрать кого-то одного из них, было решено, что памятник будет посвящен всему роду Строгановых.

Установить памятник Строгановым взялось пермское землячество. Как рассказал депутат ГосДумы Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления Пермского землячества, сейчас дело только за выделением конкретного участка земли под монумент.

- Раньше мы рассматривали набережную или Соборную площадь, но недавно состоялась встреча с главой Перми Алексеем Дёмкиным, на которой обсудили возможные места для размещения памятника, - сказал Игорь Шубин. – Появился новые варианты: у гостиницы «Урал» и - если действующий зоопарк в ближайшие год-два переедет – в сквере, который появится на его месте.

Три скульптора уже подготовили свои эскизы будущего памятника. Но без привязки к конкретному месту проект делать нельзя. Ожидается, что с момента выделения участка земли до возведения памятника пройдет не более года.