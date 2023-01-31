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Общество31 января 2023 11:05

Девушка вырвалась из закрытого интерната и смогла завоевать золото на Специальной Олимпиаде

За год Анна Калугина обучилась гимнастике так, что ее взяли представлять команду Пермского края
Алена ОВЧИННИКОВА
Анна Калугина успешно представила Пермский край на Специальной Олимпиаде. Фото: Специальная Олимпиада России.

Анна Калугина успешно представила Пермский край на Специальной Олимпиаде. Фото: Специальная Олимпиада России.

- Большую часть жизни подопечная «Дедморозим» Аня Калугина провела в закрытых учреждениях: сначала в Рудничном детском доме-интернате для умственно отсталых детей, а затем в психоневрологическом интернате, - рассказывают историю 25-летней девушки в благотворительном фонде. – Аня могла остаться в закрытых стенах интерната до конца жизни, но в 2021 году ей посчастливилось стать участницей проекта «Вернуть будущее». Девушка переехала в Пермь, в тренировочную квартиру и начала учиться самостоятельной жизни.

В 15 лет познакомилась с тетей

История Ани похожа на большинство историй постояльцев закрытых психоневрологических интернатов. Девочка появилась на свет в Горнозаводске 25 лет назад. Врачи сразу же поставили ей тяжелый диагноз: синдромом Дауна. И близкие приняли сложное решение - отказаться от нее.

С тех пор за все, что происходило в жизни девочки, принимал решение кто-то другой. Какую одежду носить? Что есть на обед? Какую профессию освоить? Заводить ли семью? Заниматься ли спотом? Такие вопросы Аня себе и не задавала, это за нее решали воспитатели интернатов.

В 15 лет Аня впервые познакомилась со своими родственниками. В гости в интернат к ней начала приезжать родная тетя. А вскоре женщина забрала девочку сначала на каникулы, а потом насовсем. Было непросто: остальные родственники так и не смогли принять девочку с особенностями здоровья, да и сама тетя вскоре поняла, что не сможет совмещать работу и воспитание Ани, ведь выросшая в интернате племянница не умела ни оплатить проезд, ни закрыть входную дверь, ни пользоваться газовой плитой.

Уходить с работы тетя не решилась, и Ане пришлось вернуться в казенные стены. Но уже не в детский, а во взрослый психоневрологический интернат.

Открыла для себя театр и спорт

Синдром Дауна не помешал Анне завоевать две медали. Фото: Специальная Олимпиада России.

Синдром Дауна не помешал Анне завоевать две медали. Фото: Специальная Олимпиада России.

Жизнь девушки сделала еще один крутой поворот, когда пермяки подарили ей шанс самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Анна попала в проект «Вернуть будущее», организованный пермским благотворительным фондом «Дедморозим». Его суть в том, что выпускники интернатов для сирот с инвалидностью переезжают в одну из 10 тренировочных квартир в Перми и ежедневно доказывают, что способны на большее, чем может показаться.

Покинув стены интерната, Аня с помощью специалистов по сопровождаемому проживанию учится быть взрослой. Девушка готовит обеды и ведет быт, ходит в магазин и планирует бюджет, учится в школе и наверстывает пробелы в образовании, занимается в инклюзивном театре «Пространство любви» и участвует в спектаклях.

Еще талантливая девушка занимается чирлидингом, а осенью прошлого года открыла для себя гимнастику. За несколько месяцев благодаря поддержке тренера девушка освоила программу для участия в Специальной Олимпиаде, и в январе представляла команду Пермского края.

Аня Калугина выступала в составе команды по художественной гимнастике и заняла первое место в упражнениях с мячом, третье - в упражнениях с лентой и четвертое - в многоборье.

- Девушка, которая всю жизнь должна была провести в интернате, стала чемпионкой! – радуются за свою подопечную в фонде «Дедморозим». – Мы поздравляем Аню с победой и рады за нее! А еще благодарим за помощь и поддержку отзывчивых пермяков, давших девушке шанс изменить свою жизнь.

Сделать посильный взнос для таких же молодых людей, как Аня, идущих по пути к собственному будущему, можно здесь.

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