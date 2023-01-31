Девушка вырвалась из закрытого интерната и смогла завоевать золото на Специальной Олимпиаде

Анна Калугина успешно представила Пермский край на Специальной Олимпиаде. Фото: Специальная Олимпиада России.

- Большую часть жизни подопечная «Дедморозим» Аня Калугина провела в закрытых учреждениях: сначала в Рудничном детском доме-интернате для умственно отсталых детей, а затем в психоневрологическом интернате, - рассказывают историю 25-летней девушки в благотворительном фонде. – Аня могла остаться в закрытых стенах интерната до конца жизни, но в 2021 году ей посчастливилось стать участницей проекта «Вернуть будущее». Девушка переехала в Пермь, в тренировочную квартиру и начала учиться самостоятельной жизни.

В 15 лет познакомилась с тетей

История Ани похожа на большинство историй постояльцев закрытых психоневрологических интернатов. Девочка появилась на свет в Горнозаводске 25 лет назад. Врачи сразу же поставили ей тяжелый диагноз: синдромом Дауна. И близкие приняли сложное решение - отказаться от нее.

С тех пор за все, что происходило в жизни девочки, принимал решение кто-то другой. Какую одежду носить? Что есть на обед? Какую профессию освоить? Заводить ли семью? Заниматься ли спотом? Такие вопросы Аня себе и не задавала, это за нее решали воспитатели интернатов.

В 15 лет Аня впервые познакомилась со своими родственниками. В гости в интернат к ней начала приезжать родная тетя. А вскоре женщина забрала девочку сначала на каникулы, а потом насовсем. Было непросто: остальные родственники так и не смогли принять девочку с особенностями здоровья, да и сама тетя вскоре поняла, что не сможет совмещать работу и воспитание Ани, ведь выросшая в интернате племянница не умела ни оплатить проезд, ни закрыть входную дверь, ни пользоваться газовой плитой.

Уходить с работы тетя не решилась, и Ане пришлось вернуться в казенные стены. Но уже не в детский, а во взрослый психоневрологический интернат.

Открыла для себя театр и спорт

Синдром Дауна не помешал Анне завоевать две медали. Фото: Специальная Олимпиада России.

Жизнь девушки сделала еще один крутой поворот, когда пермяки подарили ей шанс самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Анна попала в проект «Вернуть будущее», организованный пермским благотворительным фондом «Дедморозим». Его суть в том, что выпускники интернатов для сирот с инвалидностью переезжают в одну из 10 тренировочных квартир в Перми и ежедневно доказывают, что способны на большее, чем может показаться.

Покинув стены интерната, Аня с помощью специалистов по сопровождаемому проживанию учится быть взрослой. Девушка готовит обеды и ведет быт, ходит в магазин и планирует бюджет, учится в школе и наверстывает пробелы в образовании, занимается в инклюзивном театре «Пространство любви» и участвует в спектаклях.

Еще талантливая девушка занимается чирлидингом, а осенью прошлого года открыла для себя гимнастику. За несколько месяцев благодаря поддержке тренера девушка освоила программу для участия в Специальной Олимпиаде, и в январе представляла команду Пермского края.

Аня Калугина выступала в составе команды по художественной гимнастике и заняла первое место в упражнениях с мячом, третье - в упражнениях с лентой и четвертое - в многоборье.

- Девушка, которая всю жизнь должна была провести в интернате, стала чемпионкой! – радуются за свою подопечную в фонде «Дедморозим». – Мы поздравляем Аню с победой и рады за нее! А еще благодарим за помощь и поддержку отзывчивых пермяков, давших девушке шанс изменить свою жизнь.

Сделать посильный взнос для таких же молодых людей, как Аня, идущих по пути к собственному будущему, можно здесь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермячка через 30 лет нашла маму, которая бросила ее в детском доме

Женщине объяснили, что ее дочка - не жилец, и уговорили написать отказ (Подробнее...)